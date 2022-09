Chisinau, Moldawien (ots/PRNewswire) -Während die Republik Moldau auf die beispiellosen und unmittelbaren Herausforderungen des Krieges in der Ukraine reagiert, ist sie entschlossen, die Entwicklungsreformagenda anzugehen, um die wirtschaftliche Transformation des Landes zu unterstützen. Vor kurzem hat Moldawien den Status als EU-Beitrittskandidat erhalten. Das wirtschaftliche und logistische Potenzial des Landes ist jedoch bislang ungenutzt. Besondere Bedeutung erlangte das Land, nachdem der Konflikt in der Region den Bedarf an ukrainischen Exporten und die Warenströme, die aus ganz Asien dorthin gelangten, verstärkt hatte. Trotz der zahlreichen tiefgreifenden wirtschaftlichen Veränderungen hat die Republik Moldau ein Höchstmaß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an den neuen Kontext bewiesen und eine Reihe politischer Aufnahme-Maßnahmen auf der Grundlage neuer Informationen umgesetzt, die darauf abzielen, rasch auf die Bedürfnisse des wirtschaftlichen Umfelds und insbesondere der Investoren zu reagieren.Das Angebot des Landes wird am 15. und 16. September auf der wichtigsten Wirtschaftsveranstaltung des Landes - der Moldova Business Week 2022 - vorgestellt, um zu verdeutlichen, dass die Republik Moldau in dieser neuen regionalen Realität eine echte Alternative für die Ansiedlung von Unternehmen und Lieferketten darstellt. Auf dem Programm stehen lokale und internationale Experten, Regierungssprecher, Unternehmer, Entscheidungsträger und namhafte Gäste wie der amerikanische Politikwissenschaftler und Ökonom Francis Fukuyama.Im letzten Jahr haben Unternehmen aus 19 Ländern ihr Interesse bekundet, über eine Milliarde Euro in der Republik Moldau in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie, Auslagerung von Geschäftsprozessen und Forschung und Entwicklung zu investieren. Über 83 % des Investitionsvolumens stammen aus der Europäischen Union - ein Trend, der sich seit vier Jahren hält.Die Moldova Business Week 2022 wird einzigartige Einblicke in die Art und Weise bieten, wie Moldawien die Erwartungen von Investoren übertreffen kann, indem es gezielte Maßnahmen zur Unterstützung von Investoren fördert, als Brücke zwischen Ost und West fungiert und Zugang zu einem Markt mit über einer Milliarde potenzieller Kunden bietet. Das Team von Invest Moldova berät interessierte Investoren bei der Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit in Moldawien. Besuchen Sie invest.gov.md und entdecken Sie die wichtigsten Gründe für eine Investition in Moldawien.Sichern Sie sich Ihren Platz auf der Moldova Business Week 2022 oder sehen Sie sich die Veranstaltung online an, indem Sie sich hier (http://mbw.md/registration) anmelden und die Unterhaltung unter MBW2022 verfolgen!Video: https://mma.prnewswire.com/media/1892333/MBW_2022.mp4Pressekontakt:Abteilung für Markenförderung des Landes,Invest Moldova Agency,Irina Tolstousov,irina.tolstousov@invest.gov.md,+37379189122Original-Content von: Invest Moldova Agency, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165077/5315025