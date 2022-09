Tokio (ots/PRNewswire) -Ubitus K.K. (im Folgenden Ubitus), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Gaming-Lösungen, gab seine Zusammenarbeit mit mediba Inc. (im Folgenden mediba) und Fulqrum Publishing im Bereich Cloud-Gaming bekannt. Ubitus wird bald attraktive Titel wie die King's Bounty-Serie, Magical Drop2, Mr. Ninja JaJaMaru, etc. auf den Cloud-Gaming-Plattformen der Ubitus-Partner anbieten.Komplettlösung für Cloud-Lösung für Spiele und die meisten 3A-Titel sind enthaltenUbitus arbeitet mit Telekommunikations- und Kabelbetreibern in Japan, Korea, Italien, Hongkong und Taiwan zusammen, um ihren Nutzern einen Cloud-Gaming-Service anzubieten. Zusätzlich zur fortschrittlichen und kostengünstigen Technologie hat Ubitus mehr als 700 Titel in seiner Spielebibliothek zusammengestellt, darunter die meisten AAA-Cloud-Spiele und eine breite Palette von Genres und Darstellungen, um Nutzer aus allen Lebensbereichen anzusprechen.Klassische Arcade- und Fantasy-PC-Titel für erwachsene SpielerMit mehr als 50 Arcade- und PC-Spielen von mediba und Fulqrum Publishing dürfte Ubitus' Spielesammlung, die nun mehr als 700 Spiele umfasst, noch mehr Spieler ansprechen, die diese Spiele schon gespielt oder von ihnen gehört haben, aber nicht die Mittel haben, diese Spiele zu spielen. Dank der Cloud-Gaming-Technologie können die Spieler diese Spieleklassiker nicht nur auf den traditionellen PC-Plattformen spielen, sondern auch auf PC, Mobilgeräten, Set-Top-Boxen oder Smart-TVs. Ubitus wird weiterhin mit unabhängigen und etablierten Spielentwicklungsstudios zusammenarbeiten, um die Vielfalt der Spiele in der Bibliothek zu erhöhen."Ich bin begeistert, die Spiele von mediba und Fulqrum in Ubitus Spielebibliothek zu haben; dieses Nostalgiegefühl sollte viele lustige Erinnerungen wecken. Wir hoffen, dass wir mit weiteren Spieleentwicklern und Publishern wie mediba und Fulqrum zusammenarbeiten können, um noch mehr Spielern Spannung und Spaß zu bieten", kommentiert Wesley Kuo, CEO von Ubitus.Informationen zu medibaNeben dem Betrieb von au-bezogenen Diensten wie dem "au Smart Pass" der KDDI Corporation entwickeln wir Dienste in einem breiten Spektrum von Bereichen. Wir bieten Dienstleistungen zur Schaffung von Umgebungen an, in denen die Nutzer über das Internet auf Informationen zugreifen können, wenn sie sie benötigen.* au Smart Pass ist eine Marke oder eingetragene Marke der KDDI Corporation.Informationen zu Fulqrum PublishingFulqrum Publishing ist ein weltweit tätiger Spieleverlag mit einem breit gefächerten Portfolio an Titeln, das sowohl eigene als auch unabhängige Produktionen umfasst.Fulqrum Publishing hat bereits über 100 Spiele erfolgreich auf den Markt gebracht, darunter die von der Kritik gefeierten Serien Kings Bounty, Men of War und Space Rangers. Zu den jüngsten Veröffentlichungen gehören Spiele wie Ancestors Legacy, Deep Sky Derelicts, Fell Seal: Arbiter's Mark, Forgive Me Father, & mehr.Informationen zu UbitusUbitus betreibt die weltweit beste GPU-Virtualisierungstechnologie und Cloud-Streaming-Plattform. Das Unternehmen engagiert sich, mit seiner fortschrittlichen Technologie eine überlegene Benutzererfahrung zu liefern. Benutzer benötigen nur ein Breitbandnetzwerk, um ein AAA-Spielerlebnis über verschiedene Geräte wie Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, Smart TVs und PCs zu genießen.Solange die Nutzer mit einem Breitbandnetz verbunden sind, können sie das AAA-Gaming-Erlebnis auf verschiedenen Geräten wie Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, Smart-TVs und PCs genießen.pr@ubitus.netKontakt:Tel.: +81-3-6435-3295 (Tokio)+886-2-2717-6123 (Taipeh)pr@ubitus.netGeschäftliche Anfrage: contact@ubitus.netOriginal-Content von: Ubitus K.K., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151149/5315021