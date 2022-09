Das war stark und natürlich auch sehr wichtig: Nach dem guten Start in die Bundesliga-Saison 2022/23 mit vier Siegen aus fünf Spielen ist Borussia Dortmund nun auch gut in die finanziell besonders lukrative Champions League gestartet. So gewann der BVB sein Auftaktmatch gegen den dänischen Vertreter FC Kopenhagen souverän mit 3:0.Der Sieg war letztlich auch in dieser Höhe verdient. Trainer Edin Terzic zeigte sich dementsprechend mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden. Ebenfalls erfreulich: ...

