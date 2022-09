Berlin (ots) -Am 7. September 2022 um 20.15 Uhr zeigt BILD TV eine neue Dokumentation über René Weller, Box-Legende im Leichtgewicht. Die BILD-Originaldoku "Wenn ich unten bin, ist unten oben - Die René Weller-Story" ist eine ergreifende Zusammenfassung seiner faszinierenden Biographie und ein intimer Einblick in seinen Alltag. Etwa ein Jahr haben BILD-Reporter René Weller begleitet, haben mit ihm und seinen Angehörigen über sein Leben und sein Vermächtnis gesprochen.Seine einzigartige Box-Karriere bedeutet René Weller viel, doch sein körperlicher Einsatz hat schwerwiegende gesundheitliche Spuren hinterlassen. 2014 wurde bei ihm Demenz diagnostiziert. An seine Erfolge erinnert sich René Weller noch, doch sein Gedächtnis wird immer schwächer, die Schädigung seines Hirns schreitet unaufhaltbar voran. Ständig ist er auf die Unterstützung seiner Ehefrau Maria Dörk angewiesen, wie sie in der Dokumentation erzählt: "Man muss den Menschen schon richtig liebhaben, um die Krankheit zu verstehen und den Menschen auch zu verstehen."In René Wellers Zuhause, bei seinen Arztterminen und im Gespräch mit denen, die ihm am nächsten stehen, erzählen die BILD-Reporter die Geschichte des ehemaligen Box-Europameisters. Neben seiner Lebensgefährtin kommen unter anderem auch der Box-Promoter Wilfried Sauerland sowie Wellers Ex-Partnerin Brigitta Cimarolli zu Wort.Die Dokumentation bietet einen exklusiven Einblick in das Leben des Profiboxers, stellt seine härtesten und beeindruckendsten Duelle vor, beleuchtet seine kriminelle Vergangenheit und begleitet ihn bei seinem wohl schwierigsten Kampf - gegen seine Krankheit."Wenn ich unten bin, ist unten oben - Die René Weller-Story" am 7. September 2022 um 20.15 Uhr bei BILD TV.Pressekontakt:Martha ReifersCommunications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5315088