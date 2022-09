Umfrage zeigt, dass sowohl Führungskräfte und Branchenexperten der Krankenversicherungsbranche als auch Konsumenten Digital Health als prioritäres Thema sehen.Zürich - Eine Umfrage des Beratungsunternehmens Accenture zeigt, dass sowohl Führungskräfte und Branchenexperten der Krankenversicherungsbranche als auch Konsumenten Digital Health als prioritäres Thema sehen, das sie auch in Zukunft beschäftigen wird. Laut Umfrage investieren Führungskräfte am häufigsten in Kundenportale, Applikationen (z.B. mobile Gesundheitscoachs) und Plattformen.

