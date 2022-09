DJ Merz kritisiert Agieren der Regierung scharf

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat der Bundesregierung ein wirtschaftspolitisches Versagen in der gegenwärtigen Krise vorgeworfen. Die Regierung zeichne sich durch eine "bemerkenswerte Ignoranz" aus, sagte Merz in der Generaldebatte im Bundestag. Ihr fehle in wirtschaftpolitischer Hinsicht jeglicher Kompass. "Auch in der Wirtschaftspolitik fehlt dieser Regierung die Fähigkeit zum strategisch-politischen Denken", sagte er. "Sie haben offensichtlich keine Ahnung, was in den Unternehmen und den privaten Haushalten los ist."

So umfasse das jüngste Hilfspaket "wieder einmal ein Sammelsurium von Kompromissen auf dem Niveau des kleinsten gemeinsamen Nenners, der diese Regierung noch zusammenhält". Die Entscheidung zum Atomausstieg nannte der CDU-Vorsitzende das "Meisterstück dieser Regierung". Die deutschen Kernkraftwerke seien die modernsten und sichersten der Welt. "Auf Zeit muss diese Kapazität am Netz bleiben", forderte er. "Stoppen Sie diesen Irrsinn, Herr Bundeskanzler." Merz verlangte auch, die Gasumlage zu streichen und stattdessen die Gasimporteure unter einen staatlichen Schutzschirm zu stellen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte der Oppositionsführer "hilflos". Bundeskanzer Olaf Scholz (SPD) warf er vor, seine Zusagen für mehr Mittel für die Bundeswehr in den Budgetplanungen nicht einzuhalten. "Wir müssen es leider feststellen: Wir können den von Ihnen gegebenen Zusagen nicht vertrauen", sagte Merz.

September 07, 2022

