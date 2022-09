München (ots) -JennyAlter: 23 JahreSternzeichen: WidderWas ist dein Lieblingsessen?Mein Lieblingsessen ist Spaghetti Bolognese oder Steak medium mit ganz viel Kräuterbutter.Was ist das Beste daran auf dem Bauernhof zu leben?Ich wohne ein paar Fahrminuten von Mama weg. Aber das Beste ist, das es nie langweilig wird und die dort Landschaft ist wunderschön.Was ist dein Lebensmotto?Wer anderen eine Blume sät, blüht selbst auf.Auf was könntest du im Leben nicht verzichten?Ich könnte nicht leben ohne meine Familie und meine Freunde.Wo verbringst du am liebsten deinen Urlaub?Am liebsten mache ich Urlaub in Italien.Was ist dein Lieblingstier und warum?Mein Kater Hansi ist mein Lieblingstier, weil er so verschmust ist.Was ist dein Glücksbringer?Ein Kugelschreiber.Was willst du mal werden?Als Kind wollte ich Richterin werden. Jetzt arbeite ich als Bürokraft in einer Anwaltskanzlei. Vielleicht fange ich noch ein Studium der Agrarökonomie an... Kommt Zeit, kommt Rat.Am 28. September ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI: "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!". Die Folgen sind 7 Tage vor Ausstrahlung als Preview im Premium-Bereich auf RTL+ verfügbar. Im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos.Über "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!":Die quirlige Narumol und ihr Bauer Josef möchten sich erneut das Ja-Wort geben. Allzu gerne möchte Josef seiner Liebsten den langersehnten Traum von einer Hochzeit nach thailändischer Tradition erfüllen. Diese soll aber nicht in Narumols Heimat Thailand, sondern auf ihrem idyllischen Bauernhof in Oberbayern stattfinden. Wird das Paar alle Hürden der Vorbereitung zur thailändischen Hochzeit meistern?Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100894464