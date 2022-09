München (ots) -JorafinaAlter: 11 JahreSternzeichen: KrebsWas ist dein Lieblingsessen?Ich liebe Chicken Nuggets.Was ist das Beste daran auf dem Bauernhof zu leben?Das Beste sind meine Katzen und alle anderen Tiere hier.Auf was könntest du im Leben nicht verzichten?Auf mein Handy und meine Katzen.Was ist dein größter Wunsch?Dass ich noch mehr Babykatzen bekomme.Wo verbringst du am liebsten deinen Urlaub?Am liebsten mache ich Urlaub in Thailand.Was ist dein Lieblingstier und warum?Am liebsten mag ich Katzen, weil die so süße und flauschig sind.Was ist dein Glücksbringer?Meine Familie.Was willst du mal werden?Ich bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht Tierärztin.Am 28. September ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI: "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!". Die Folgen sind 7 Tage vor Ausstrahlung als Preview im Premium-Bereich auf RTL+ verfügbar. Im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos.Über "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!":Die quirlige Narumol und ihr Bauer Josef möchten sich erneut das Ja-Wort geben. Allzu gerne möchte Josef seiner Liebsten den langersehnten Traum von einer Hochzeit nach thailändischer Tradition erfüllen. Diese soll aber nicht in Narumols Heimat Thailand, sondern auf ihrem idyllischen Bauernhof in Oberbayern stattfinden. Wird das Paar alle Hürden der Vorbereitung zur thailändischen Hochzeit meistern?Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100894463