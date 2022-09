Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Capcora gewinnt Ex-Banker Wolf-Rüdiger Stahl als Verstärkung für das Finance Team



07.09.2022

Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora holt sich die Erfahrung eines weiteren Finanzierungsspezialisten aus dem Energie- und Infrastrukturbereich ins Haus. Seit Anfang September 2022 unterstützt Ex-Banker Wolf-Rüdiger Stahl im Rahmen einer Kooperation das Team von Capcora als Senior Advisor.



Der gebürtige Schwabe bringt 30 Jahre Erfahrung aus der Bankenwelt mit und hat sich dort insbesondere der Finanzierung von Energie- und Netzinfrastruktur gewidmet. Sein erstes Erneuerbaren Energien Projekt hat Herr Stahl bereits im Jahr 1997 umgesetzt. Bis Ende 2020 leitete er den neu aufgebauten Zielmarkt "Infrastruktur und Versorgung" der Deutschen Anlagen Leasing (DAL) als Bereichsleiter. Zuvor war er bei einer Reihe an deutschen und internationalen Banken in leitenden Positionen mit Schwerpunkt Projektfinanzierung tätig, u.a. bei der Banque Paribas, DG-Bank, Landesbank Rheinland-Pfalz sowie der LBBW. Seit Juni 2022 berät Wolf seine langjährigen Partner, Investoren, Projektentwickler, Banken und Interessenten aus seinem Netzwerk in der Umsetzung ihrer Energieprojekte aus der Selbständigkeit. Unter anderem hat er in seiner Beratungstätigkeit bereits die Strukturierung und Finanzierungsumsetzung für ein derzeit im Bau befindliches, ca. 200 MWp großes, förderfreies Photovoltaik-Projekt in Deutschland maßgeblich begleitet und somit an einem der ersten Großprojekte dieser Art mitgewirkt.



"Wir freuen uns, dass wir mit Wolf einen bekannten und erfahrenen Banker aus dem Erneuerbaren Energien Sektor als Mitstreiter gewinnen. Der deutsche Projektfinanzierungsmarkt für Erneuerbare Energien steht derzeit vor einem Umbruch - der in den kommenden Monaten und Jahren zu erwartende sprunghaft ansteigende Zubau von förderfreien Solar- und Windprojekten stellt viele Marktteilnehmer vor Herausforderungen. Fehlendes Strukturierungs-Know-How für derartige PPA Projekte könnte zu einem Finanzierungengpass führen. Wir freuen uns gemeinsam mit Wolf die Kräfte zu bündeln und sowohl Projektentwickler, Investoren und Initiatoren wie auch Finanzierungsinstitute bei dieser Herausforderung mit einem intelligenten Ansatz zu unterstützen!" so Jochen Magerfleisch und Alexander Kuhn, Geschäftsführende Gesellschafter bei Capcora.



"Ich freue mich besonders, dass ich das Team von Capcora in dieser spannenden Zeit unterstützen kann und meinem Beitrag zur Realisierung der Energiewende leisten kann. Die umfangreiche Leistungspalette, der nationale und internationale Auftritt, die zahlreichen Referenzen mit führenden Markteilnehmern und der Team-Spirit begeistern mich.", freut sich Wolf-Rüdiger Stahl, neuer Senior Advisor bei Capcora.



Über Capcora

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory).

www.capcora.co

