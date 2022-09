Performance One ist eine Agentur für digitales Marketing, die Kunden bei der Optimierung ihrer Online-Präsenz unterstützt. Digitale Services sind das Kerngeschäft der Gruppe und machen im Jahr 2021 fast 100 % des Umsatzes aus. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine Aktivitäten auf datengesteuerte, innovative Lösungen ausgerichtet und die Grundlage für ein skalierbares Software-as-a-Service-Geschäftsmodell geschaffen. Diese Aktivitäten werden unter dem Begriff Innovation Products zusammengefasst und umfassen die Produkte BIGNITE und couch:now. Performance One ging im Mai 2022 an die Börse und dürfte nun sein volles Wachstumspotenzial entfalten. AlsterResearch nimmt die Coverage von Performance One mit einer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 26,00 auf und sieht ein Kurspotenzial von 92,6%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG





PERFORMANCE ONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de