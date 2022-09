FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.09.2022 - 11.00 am



- BOFA REINITIATES ITM POWER WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 100 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2400 (2250) PENCE - 'OP' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GSK PRICE TARGET TO 1500 (1750) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IHG PRICE TARGET TO 5520 (5700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3170 (3800) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SAVILLS PRICE TARGET TO 915 (1275) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HALEON PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 220 (245) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 120 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 6000 (7280) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES H&M AND MARKS & SPENCER ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - MORGAN STANLEY CUTS ASTRAZENECA TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - MORGAN STANLEY CUTS PHOENIX GROUP TO 'UNDERWEIGHT'(EQUAL-W,) - PRICE TARGET 660(710)P - SOCGEN CUTS GSK PRICE TARGET TO 2570 (2600) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ADMIRAL GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2365 (1830) PENCE



