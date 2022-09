Studie vergleicht Mobilfunk in zwölf LändernItalien und Spanien sind am günstigsten - Schweiz, USA und Finnland am teuerstenTarife für Einsteiger in Deutschland besonders preiswert Berlin, 07. September 2022Die deutschen Mobilfunktarife liegen im Vergleich mit anderen großen Industrieländern im Mittelfeld,...

