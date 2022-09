Obertshausen, 07. September 2022 - Tina ist tot oder vielleicht hat sie auch nie gelebt. Die Rede von "There is no alternative" hat die Märkte über viele Quartale immer weiter nach oben getragen. "Die gefühlte Alternativlosigkeit der Aktien trieb die Kurse", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Doch natürlich gab und gibt es Alternativen - vor allem in unruhiger werdenden Zeiten." Das Umfeld für Aktien und andere Anlagen wird dabei immer ungemütlicher. Restriktive Geldpolitik, ...

