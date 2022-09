Von Cecilia ButiniThe Wall Street JournalÜbersetzung: Stefanie KonradRepsol verkauft eine 25-prozentige Beteiligung an seinem Upstream-Geschäft an den institutionellen US-Investor EIG Global Energy Partners. Das teilte das spanische Energieunternehmen am Mittwoch mit. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 4,8 Milliarden Dollar.Nach Angaben des Unternehmens wird dieser Geschäftsbereich durch den Deal mit 19 Milliarden Dollar bewertet. Repsol kann so Mehrheitseigner bleiben und den Geschäftsbereich innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...