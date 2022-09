DJ MARKT USA/Zurückhaltung dürfte weiter dominieren

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Investoren dürften sich angesichts der weiter bestehenden Probleme erneut zurückhalten. "Da verschiedene Anlageklassen in den letzten 24 Stunden zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her schwankten, war es schwierig, einen einzelnen Faktor für die verschiedenen Bewegungen auszumachen", sagt Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank. "Anleger bleiben vorsichtig angesichts der zunehmenden Risiken, die sich am Horizont abzeichnen - von der europäischen Energiesituation über chinesische Abriegelungsmaßnahmen bis hin zu aggressiven Zentralbanken." Für den Future auf den S&P-500 geht es aktuell um 0,2 Prozent nach oben.

Dazu kommen schwache Konjunkturdaten aus China. Dort sind die Exporte im August mit plus 7,1 Prozent deutlich hinter der Erwartung geblieben. "Die Daten unterstreichen lediglich, wie schwach die Inlandsnachfrage immer noch ist und wie weit das BIP-Ziel von 5,5 Prozent zum Jahresende noch entfernt ist", so Michael Hewson, Analyst bei CMC Markets. "Nach den heutigen Daten ist es weiter entfernt als je zuvor, und wir könnten froh sein, wenn die Hälfte dieser Zahl erreicht wird. Es ist schwer, ein Szenario für einen signifikanten wirtschaftlichen Aufschwung vor dem nächsten Jahr zu sehen", ergänzt der Teilnehmer.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich. Es wird lediglich die Handelsbilanz für Juli bekannt gegeben. Für deutlich mehr Bewegung könnte der Konjunkturbericht der US-Notenbank ("Beige Book") im späten Verlauf sorgen.

Bei den Einzelwerten steht die Apple-Aktie im Fokus, die vorbörslich um 0,4 Prozent zulegt. Der Konzern will im Laufe des Handels neue Produkte vorstellen. Wenn Apple seine neuen iPhones 14 präsentiert, werden die teuersten von ihnen im Fokus stehen. Denn die Nachfrage nach Smartphones verlangsamt sich weltweit - außer nach den kostspieligen Geräten am oberen Ende der Palette, heißt es.

Für die Coupa-Aktie geht es um 12,3 Prozent nach oben. Grund sind überraschend gute Zweitquartalszahlen und ein optimistischer Ausblick.

