Nachlese Podcast Dienstag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3322 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S2/108 ging es um das bevorstehende Meeting des ATX-Komitee, am Abend wurde aufgelöst und ich atme immer durch, wenn die Prognose finally dann gestimmt hat. Hat auch diesmal gestimmt. Andritz statt voestalpine für den ATX Five - nicht ATX-Komitee-Thema ist der TecDAX natürlich, aber dort dürfte Kontron lt. ICF Bank per September-Verfall herausgenommen werden. - Weiters: Die Post hat die Handelsvolumen-Milliarde, ein Wanderpokal gehört fix Gerald Grohmann und im Austria Center Vienna gibt es Valneva-Covid-Stiche. Spanisch ist ein Teil des Podcasts, erwähnt werden Palfinger, Caixa/Erste und ...

