DJ ABB-Aktionäre stimmen für Accelleron-Abspaltung

Von Pierre Bertrand

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Aktionäre des Schweizer Technologiekonzerns ABB haben die geplante Ausgliederung der Turbolader-Sparte Accelleron in eine eigenständige börsennotierte Gesellschaft abgesegnet. Für den Spinoff stimmten in einer außerordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch 99,72 Prozent des Kapitals. Das neue Unternehmen namens Accelleron Industries AG soll ab dem 3. Oktober an der SIX Swiss Exchange gelistet werden.

Accelleron entwickelt, produziert und wartet Turbolader und große Turboladerkomponenten für große Motoren.

