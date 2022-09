Sarnia, Ontario, Kanada, den 7. September 2022 - Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl sowie erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, gibt bekannt, dass das Unternehmen in das Endstadium der Fertigstellung seines HydrochemolyticTM-Bitumenreaktors mit kontinuierlichem Durchfluss ("R2-Bitumenreaktor") im Pilotmaßstab eingetreten ist.

Ergänzt wird der fortschrittliche R2-Bitumenreaktor durch eine neu in Betrieb genommene Entspannungstrommel, einen Dampf-Flüssigkeits-Abscheider, der ein höheres Maß an Variation bei den von den potenziellen Kunden akzeptierten Produktproben ermöglichen soll. Die endgültige Inbetriebnahme und Prüfung der Entspannungstrommel und des R2-Bitumenreaktors sind für Ende September bzw. für Oktober 2022 geplant.

Im Einklang mit dem Bestreben von Aduro, die Einbindung potenzieller Kunden und die Tests mit Ausgangsmaterial voranzutreiben, hat das Unternehmen die Arbeiten an seinen Laboreinrichtungen und seiner Prüfkapazität beschleunigt, um mögliche Kundentests und Demonstrationen einleiten zu können.

Mit dem Ziel, eine Pipeline kommerzieller Projekte aufzubauen, erleichtert das etablierte Kundentestprogramm dem Unternehmen den Kontakt zu potenziellen Kunden durch die Analyse und Charakterisierung von Produktproben sowie den Austausch von Daten und Materialien.

Mit dem fortschrittlichen R2-Bitumenreaktor kann das Unternehmen nicht nur schneller und umfassender mit potenziellen Neukunden verhandeln, sondern ist auch in der Lage, die verbleibenden Meilensteine aus der bestehenden Vereinbarung des Unternehmens mit einem vertraulich behandelten börsennotierten Unternehmen ("Confidential Entity Inc." oder "CEI") zu erreichen, wobei die CEI die Technologie des Unternehmens evaluierte, um dessen Möglichkeiten zur Asphaltenveredelung für die von CEI gelieferten Proben zu bewerten.

"Die harte Arbeit und das Engagement unseres Forschungs- und Ingenieurteams sind die treibende Kraft für die effiziente Durchführung dieser Projekte", erklärte Ofer Vicus, der Chief Executive Officer von Aduro. "Da wir der Fertigstellung unseres Bitumenreaktors im Pilotmaßstab näher kommen, kann sich das Team nunmehr auf die Kundenkontakte, die Detailstudie zur technischen Leistung und die Fähigkeit konzentrieren, möglichen Kunden Analysen und Ergebnisse zu liefern."

Über Aduro Clean Technologies

https://www.adurocleantech.com/ entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder regenerativ erzeugte Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ofer Vicus, CEO

mailto:ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

mailto:ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

mailto:nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Zukunftsgerichtete Aussagen

Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67351Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67351&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0074081070Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA0074081070