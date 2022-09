Unterföhring (ots) -Es gibt noch viel zu reden. Nach dem großartigen Zuschauer:innen-Feedback auf die Ankündigung neue Ausgaben von "Britt - Der Talk" zu zeigen, zieht SAT.1 das Comeback der Kult-Talkshow vor. Talk-Moderatorin Britt Hagedorn begrüßt ab Montag, 24. Oktober, täglich um 16 Uhr in SAT.1 ihre Gäste zu Themen wie "Tattoosucht - du siehst aus wie Karneval!", "Albtraum Botox - früher warst du schön!" oder "Spätes Mutterglück - ist das dein Enkel?".Mit dem Comeback von "Britt - Der Talk" gestaltet SAT.1 seine Access Prime Time neu:- 17 Uhr heißt es wie bislang "Lenßen übernimmt".- 18 Uhr bittet Starkoch Alexander Kumptner in "Doppelt kocht besser" Paare an den Kochtopf.- 19 Uhr lässt Moderator Daniel Boschmann ab 24. Oktober in "Mein Mann kann" Paare intensiv zocken. Nach dem erfolgreichen Comeback von "Mein Mann kann" mit Promi-Paaren in der Prime Time spielen ab 24. Oktober am Vorabend Frauen aus dem wahren Leben mit den Fähigkeiten ihres Mannes. Täglich.Die neue SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp startet wie geplant im Winter 22/23 - einige Wochen nach der Geburt des Kindes von Moderatorin Jasmin Wagner.SAT.1-Chef Daniel Rosemann: "Die Resonanz auf das Comeback von 'Britt - Der Talk' war mehr als überschwänglich. Deswegen starten wir das Programm - anders als geplant - losgelöst von unserer neuen SAT.1-Nachmittagsshow 'Volles Haus!' schon im Oktober. Mit dem Start bieten wir den SAT.1-Zuschauer:innen ab 24. Oktober einen neu gestalteten Vorabend - mit einer täglichen Ausgabe von 'Mein Mann kann'. 'Volles Haus!' kommt wie geplant mit den Moderator:innen Jasmin Wagner und Jochen Schropp im Winter 22/23 ins SAT.1-Programm."Pressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 -1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1181email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5315501