Hamburg (ots) -Was macht heutzutage einen attraktiven Arbeitgeber aus? In Zeiten des Fachkräftemangels zermartern sich viele Unternehmen um diese Frage den Kopf. Dabei schaffen es trotz zahlreicher Bemühungen nur wenige, eine ganzheitliche Veränderung herbeizuführen. Viele klagen über zurückgehende Bewerberzahlen und fragen sich, was sie denn noch bieten sollen, um Mitarbeiter nachhaltig zu begeistern.Klar ist - um sich heutzutage als TOP Arbeitgeber zu positionieren, müssen sich Unternehmen von Grund auf neu positionieren, Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen und einige besondere Kriterien erfüllen: Eine wertschätzende Unternehmenskultur, die von Teamwork und Kollegialität geprägt ist; digitalisierte Prozesse und modernste Technik; attraktive Benefits, die auch genutzt werden und zu den Bedürfnissen der Mitarbeiter passen; eine starke Vision, Aufstiegschancen und eine Führung, die sich um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmert, sind nur einige grundlegende Faktoren, die in keinem modernen Betrieb von heute fehlen dürfen.Allmählich kommt das auch im Mittelstand an - was unter anderem der Firma FAIRFAMILY GmbH zu verdanken ist. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, einer der besten Arbeitgeber in Deutschland zu werden. Während auf dem gesamten Arbeitsmarkt der Fachkräftemangel herrscht und Firmen händeringend um qualifizierte Mitarbeiter kämpfen, hat die Hamburger Unternehmensberatung FAIRFAMILY GmbH allein im vergangenen Monat sechs Arbeitsverträge mit neuen, hoch qualifizierten Mitarbeiter/-innen unterzeichnet. Doch was ist ihr Geheimnis?Hinter der gefragten Unternehmensberatung stehen der ehemalige Leistungssportler und Autor Felix Anrich sowie der ehemalige Marineoffizier, Führungskräfte-Ausbilder und CoachMediator Randolph Moreno Sommer. Aus über 4.000 Beratungen haben sie nicht nur ein bahnbrechendes Gesundheits-Benefit-System entwickelt, das die Zufriedenheit und Gesundheit eines jeden Mitarbeiters enorm erhöht, sondern sie beraten Unternehmen auch in der Führungskultur-Entwicklung und im Arbeitgebermarketing:"Unser Ziel ist es, alles, was wir unseren Kunden zeigen, auch bei uns vorzuleben - und so zu einem der besten Arbeitgeber Deutschlands zu werden!" Ein Ziel, an dem demnächst noch viele weitere Leute mitwirken können - denn das Unternehmen sucht neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit der FAIRFAMILY GmbH auf Wachstumskurs gehen und zusammen mit dem Hamburger Team die Arbeitsbedingungen unzähliger Arbeitnehmer deutschlandweit verbessern wollen. Warum bereits jetzt zahlreiche Bewerber und Bewerberinnen bei der Unternehmensberatung Schlange stehen, dürften die vielen Mitarbeitervorteile der FAIRFAMILY GmbH erklären:Vielseitige Wachstumschancen"Unser Ziel ist es, möglichst viele erfüllte Arbeitsplätze zu schaffen, auf die sich unsere Mitarbeiter/-innen jeden Montag aufs Neue freuen", erklärt Randolph Moreno Sommer. "Wir sehen unsere Rolle in der Geschäftsführung darin, dafür den perfekten Rahmen zu schaffen. Klare Unternehmensstrukturen und Prozesse, eine Arbeit, die immer wieder spannende Herausforderungen mit sich bringt und nicht langweilig wird."Einen besonderen Wert legen die Geschäftsführer der FAIRFAMILY GmbH außerdem auf die beruflichen Perspektiven - die jeder ihrer Mitarbeiter/-innen erhält: "Wir sind in unserer Branche bereits Marktführer und werden auch in Zukunft stark wachsen. Um sicherzugehen, dass das Wachstum stabil verläuft und das Team harmonisch zusammenarbeitet, investieren wir viel", berichtet der ehemalige Marineoffizier.Eine große VisionWachstumschancen sind für Mitarbeiter essenziell - doch damit sie auch langfristig und intrinsisch motiviert bleiben, brauchen sie darüber hinaus eine Vision, für die sie brennen und hinter der sie zu hundert Prozent stehen können. Die FAIRFAMILY GmbH hat das längst verstanden und lässt ihre Mitarbeiter/-innen aktiv an einem Ziel arbeiten, das von hoher Bedeutung ist:Nämlich, für Arbeitnehmer ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sie sich beruflich wie auch persönlich entfalten können. "Ich denke, der Hauptgrund, weshalb wir so viele Bewerber/-innen haben, ist, dass wir eine besondere Vision verfolgen und Mitarbeiter/-innen bei uns eine einzigartige berufliche Perspektive haben und Teil von einer besonderen Firmengeschichte werden.".Coachings und SchulungenUm ihre Mitarbeiter bestmöglich zu fördern und sie für neue Herausforderungen optimal vorzubereiten, hat die FAIRFAMILY ein eigenes Mitarbeiter-Schulungssystem und die FAIRFAMILY-Akademie geschaffen, die die Mitarbeiter/-innen schult und es somit auch Quereinsteigern ermöglicht, erfolgreich in das Unternehmen einzusteigen.Darüber hinaus bietet sie ihnen persönliche Coachings an: ""Eines unserer besonderen Themen ist unsere gelebte, offene Unternehmenskultur. Wir zahlen nicht nur für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ein sehr umfangreiches Coaching für die persönliche Entwicklung, sondern geben ihnen auch einen eigenen externen Coach an die Seite. Ich denke, das gibt es in Deutschland in dieser Form noch in keinem anderen Unternehmen", berichtet Randolph Moreno Sommer.Offene UnternehmenskulturDie FAIRFAMILY GmbH ist mittlerweile der führende Anbieter in Deutschland, wenn es darum geht, eine gesunde Unternehmenskultur nachhaltig zu prägen - das leben sie bemerkenswert vor. Auf die Frage hin, welche Leistungen die Mitarbeiter/-innen neben den Wachstums- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem hochmotivierten Team noch erhalten, können Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer eine lange Liste liefern. Dabei betonen sie, wie wichtig ihnen der Wohlfühlfaktor der einzelnen Mitarbeiter/-innen ist.Besondere Benefits und überdurchschnittliches GehaltNeben einem überdurchschnittlichen Gehalt zahlt und subventioniert die FAIRFAMILY GmbH so gut wie alle Rahmenfaktoren, die Mitarbeiter/-innen benötigen, um glücklich zu sein:- Mittagessen- Kosten für den Weg zu Arbeit- Private Internetrechnung- Private Handyrechnung- Massagen, Krankengymnastik und Physiotherapie- Brillen und Kontaktlinsen- Zahnmedizinische Kosten- Arznei- und Verbandsmittel- Heilpraktiker-Leistungen- FAIRFAMILY-Rente für die Unterstützung deiner Altersvorsorge- E-Bike-Leasing- Fitnessstudio-Mitgliedschaft- Frisches Obst und Getränke- Facharzt Terminvereinbarungen innerhalb 5 Tagen- Präventive Gesundheitschecks- Zugriff auf Europas größte Gesundheitsplattform- Firmen-Schritt-Challenges- Regelmäßige Team-Events- Firmen-Online-Rabatte bei über 500 Online-Shops- Umfangreiche Gesundheitsleistungen auch für Deine Familienangehörigen- und viele weitere Vorteile"Ganz besonders ist auch unser Office - in bester Lage in der schönen Hafenstadt Hamburg. Dazu haben wir immer wieder besondere Events."Kein Wunder, dass vor diesem Hintergrund nicht nur die Bewerberanzahl, sondern auch die Nachfrage seitens der Unternehmen nach Beratungen steigt. Deshalb möchte die Unternehmensberatung ihr hochmotiviertes Team um weitere erfolgshungrige Kolleginnen und Kollegen erweitern. Besonders gefragt sind dabei Büromanager/-innen, Vertriebs-Mitarbeiter/-innen und Kundenberater/-innen. Aber auch weitere interessante offene Vollzeit-Stellen warten momentan auf ihre ideale Besetzung.