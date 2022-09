Um 11:26 liegt der ATX TR mit +1.39 Prozent im Plus bei 6087 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -22.45% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +9.24% auf 92.85 Euro, dahinter Marinomed Biotech mit +3.20% auf 61.3 Euro und DO&CO mit +1.29% auf 82.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12810 (+0.08%, Ultimo 2021: 15884, -19.35% ytd). Heute im Podcast geht es um die Hintergründe der plötzlichen Verbund-Rally. Man kann es sich wohl eh denken, aber jetzt zum Versendedatum des gabb, nur spekulativ. Also: Rund um 13 Uhr dann http://www.christian-drastil.com/podcast . Die September-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press, eine aktuelle News betrifft wieder Reliq Health: Reliq Health Technologies, Inc. kündigt neuen Vertrag in Florida für die Aufnahme von ...

