Am deutschen Aktienmarkt notiert die Volkswagen-Aktie aktuell etwas leichter. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 147,96 Euro. Ein Minus in Höhe von 86 Cent müssen derzeit die Aktionäre von Volkswagen hinnehmen. Zur Stunde zahlen Käufer an der Börse für die Aktie 147,96 Euro.

