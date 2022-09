Berlin (ots) -Die WBS GRUPPE wird die Kompetenzen von Führungskräften künftig mit Business Action Games stärken. Die WBS TRAINING AG, die Kerngesellschaft der WBS GRUPPE, übernimmt das deutsche Start-up PUNK Incorporated GmbH vollständig, rückwirkend zum Januar 2022. Mit diesem Schritt baut die Bildungsanbieterin ihren Marktvorsprung im E-Learning-Bereich aus.PUNK wurde im Jahr 2016 von Dominic von Proeck gegründet. Das Unternehmen entwickelte mit Kunden wie der Allianz, IKEA oder Siemens sowie Schulen in Bayern ein kompetenzorientiertes Trainingskonzept, die "Business Action Games". Mit diesem KI-gestützten Lernkonzept können Fach- und Führungskräfte relevante Praxiserfahrung in neuen Arten von Führung, Kommunikation oder komplexer Problemlösung machen.PUNK verfügt über 10 Trainingsszenarien für Führung, Produktentwicklung, Vertrieb bis hin zu Digitalkompetenz. Ein täglicher Zeitaufwand von maximal 20 Minuten genügt, um die Kompetenzen innerhalb von 3 bis 10 Wochen zu schulen.Von der innovativen Start-up-Szene profitieren"Als mittelständisches Unternehmen profitieren wir von der Innovationskraft des Start-ups Punk, insbesondere bei der KI-gestützten Skalierung und Personalisierung von Lerninhalten. Die verbesserte Lernerfahrung werden wir für neue Produkte unter der Marke PUNK by WBS nutzen", sagt Joachim Giese, Vorstand der WBS GRUPPE."PUNK findet in der WBS GRUPPE ein ideales Zuhause. Wir sehen damit die Chance, dass unsere Business Action Games zukünftig eine bedeutende Rolle in der deutschen Bildungslandschaft spielen", erklärt Dominic von Proeck, der mit der Übernahme durch die WBS GRUPPE auch die Geschäftsführung von PUNK abgibt.Über die WBS GRUPPEDie WBS GRUPPE ist eine der größten Bildungsanbieterinnen in Deutschland mit einer Praxiserfahrung von mehr als 40 Jahren. Zu ihr gehört die Kernmarke WBS TRAINING. Sie ist spezialisiert auf digitale Lern- und Lehrformate. Die größte E-Learning-Anbieterin in Deutschland unterstützt Unternehmen bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden. Die WBS GRUPPE ist seit 2016 nach der Gemeinwohlökonomie zertifiziert. Sie handelt nach einem ethischen Wirtschaftsmodell, in dem das Wohl von Mensch und Umwelt oberstes Ziel ist.Die WBS GRUPPE ist bundesweit und international mit 5 starken Marken aktiv. Das Angebot umfasst geförderte berufliche Weiterbildungen und Umschulungen (WBS TRAINING), berufsbegleitende Masterstudien (WBS AKADEMIE), Ausbildungen in Bereichen Gesundheit, Pflege und Soziales (WBS SCHULEN) sowie Bootcamps für IT-Fachkräfte (WBS CODING SCHOOL). Außerdem vermittelt die WBS GRUPPE Azubis und Fachkräfte aus dem Ausland (WBS RECRUITING INTERNATIONAL). Das Unternehmen beschäftigt bundesweit über 1.700 Mitarbeitende an 250 Standorten.Pressekontakt:Jule FuchsKommunikation und PRim Auftrag der WBS GRUPPEMANDARIN MEDIENj.fuchs@mandarin-medien.de0176-63368301Weitere Informationen zur WBS GRUPPE:WBS GRUPPEpresse@wbstraining.deOriginal-Content von: WBS GRUPPE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139061/5315615