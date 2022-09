Andritz hat einen Auftrag von Vietnam Electricity (EVN) für die komplette elektromechanische Ausrüstung für die Ialy-Wasserkraftwerkserweiterung erhalten. Damit wird die Gesamtkapazität des Ialy-Wasserkraftwerks um 30 Prozent auf 1.080 MW erhöht. Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2025 fertiggestellt. Nach der Fertigstellung wird das Erweiterungsprojekt des Kraftwerks Ialy eine jährliche Stromproduktion von rund 233 GWh haben und mehr als 70.000 lokale Haushalte mit sauberer und nachhaltiger elektrischer Energie versorgen.Zur Andritz-Aktie: Diese kommt per 19. September in den ATX five (anstatt voestalpine).Andritz ( Akt. Indikation: 44,38 /44,42, -0,63%) Prüfung des Flughafen-Angebots: Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft hat ...

