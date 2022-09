Die EU will den Strompreis bei 200 Euro deckeln, um damit die zuletzt immer weiter eskalierte Energiekrise wieder in den Griff zu bekommen - aber damit wohl den Weg in eine Mangelwirtschaft ebnen. Ebenso soll es Preisdeckel am Gasmarkt geben - offendkundig gibe es Planungen, die Abläufe am Gasmarkt umzustruktuieren, wie Recherchen von Bloomberg zeigten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...