NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Munich Re von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 265 auf 281 Euro angehoben. Analyst Ashik Musaddi begründete die Umstufung in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit einer guten Kapitalausstattung des Rückversicherers. Zudem könnten starke Gewinnperspektiven im weiteren Jahresverlauf zur Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms führen./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 23:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0008430026