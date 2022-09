Seit Ende Juni trudelt die Mister Spex-Aktie abwärts. In dieser Woche beschleunigt sich die Entwicklung nochmals, nachdem das Unternehmen erst am Montag die Prognose drastisch gekürzt und am Mittwoch die Zahlen für das erste Halbjahr vorgestellt hat. Vom Börsenwert beim IPO sind nach 14 Monaten nur mehr Bruchstücke übrig.In den ersten sechs Monaten 2022 stieg der Umsatz von Mister Spex gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 108 Millionen Euro. Zwar konnten die Segmente Sonnenbrillen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...