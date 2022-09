Wie kann der E-Auto-Akku in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage sinnvoll als Stromspeicher zu Hause genutzt werden? Dieser Frage gehen BMW und E.ON aktuell im Rahmen des Konsortionalprojekts "Bidirektionales Lademanagement" in der Praxis nach. Zwei Familien im Münchner Umland testen das bidirektionale Laden in ihrem Lebensalltag. In den beiden Haushalten wurden entsprechende Ladelösungen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...