Finger Weg! Von diesen Charts! 7 Tipps wie Sie Rohrkrepierer vermeiden: https://bit.ly/3TNUXCO Jetzt den kostenlosen Report von Americas Most Wanted herunterladen. Angesichts der Energiekrise ist es keine Überraschung, dass die Aktien von Öl- und Gas-Unternehmen im laufenden Jahr allen anderen Sektoren davonlaufen. Martin Goersch vom Börsendienst Americas Most Wanted wirft einen Blick auf die Top-20 im S&P500 und stellt fest: Trotz einer gigantischen Kursrallye bei einigen Werten sind die Bewertungen teilweise noch sehr günstig. Wo sich jetzt noch ein Einstieg lohnen könnte, sehen Sie im Video! Kapitel 0:00 Einleitung 0:50 Öl & Energie-Aktien 3:05 Best of S&P 500 4:30 Occidental Petroleum 5:40 Pioneer Natural Resources 7:00 Andere Outperformance Branchen 7:20 CF Industries 8:40 Enphase Energy