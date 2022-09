NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt. Für Entspannung sorgte der leichte Rückgang der Renditen am Anleihenmarkt. Sie waren seit Anfang August in Erwartung kräftiger Leitzinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation deutlich gestiegen. Die Aktienmärkte waren im Gegenzug stark unter Druck geraten, denn der straffe Kurs der Notenbank Fed erhöht die Gefahr einer ausgeprägten Rezession in den USA.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,61 Prozent auf 31 335,15 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,66 Prozent auf 3933,94 Punkte aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,68 Prozent auf 12 092,74 Zähler.

Im Tagesverlauf steht der Konjunkturbericht der Notenbank auf dem Programm. Das sogenannte "Beige Book" zeichnet ein Bild der konjunkturellen Entwicklung der vergangenen Monate. Bis dahin äußern sich noch einige hochrangige Fed-Vertreter zur Geldpolitik.

Unternehmensseitig sind die Blicke vor allem auf Apple gerichtet: Der Technologiekonzern hat zu einer Neuheiten-Präsentation geladen. Es wird damit gerechnet, dass darunter eine neue iPhone-Generation sein wird. Erwartet werden auch neue Modelle der Computer-Uhr Apple Watch sowie der kabellosen Airpods-Ohrhörer. In Präsenz vor Ort ist es Apples erstes großes Neuheiten-Event seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Aktien legten mit dem Markt etwas zu.

Die Anteilsscheine von Pinterest zogen um gut vier Prozent an. Hier wurde auf Aussagen des Alphabet-Chefs Sundar Pichai zum Thema Wettbewerb verwiesen. Ein Statement im Rahmen einer Konferenz sei gewesen, dass die Google-Mutter weiter Übernahmen anstrebe, sofern sie sinnvoll passen. Wie es hieß, komme Twitter nicht in Betracht, zur Foto-Plattform Pinterest jedoch habe er einen Kommentar abgelehnt. Die Papiere von Alphabet lagen knapp ein Prozent im Plus.

Ansonsten fielen noch zwei Nebenwerte mit größeren Bewegungen auf: Die Anteilsscheine des Robotik-Software-Spezialisten UiPath brachen um fast 16 Prozent ein infolge eines enttäuschenden Ausblicks auf das dritte Quartal. Dagegen ging es für Coupa Software um fast zehn Prozent hoch. Das Unternehmen überraschte mit den Zahlen zum zweiten Quartal und den Zielen für 2023 positiv./la/jha/

