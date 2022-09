Wie das "Finanzbarometer 2022", eine Umfrage von J.P. Morgan Asset Management unter rund 1.000 Frauen und Männern in Österreich zeigt, ist die Zahl der Aktienbesitzer 2022 weiter nach oben gegangen: Derzeit besitzen 28 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher Aktien, 26 Prozent gaben an, Investmentfonds und/oder ETFs zu nutzen - ein Anstieg von 5 bzw. 3 Prozentpunkten gegenüber den im Finanzbarometer 2021 erhobenen Zahlen. Parallel konnten auch Sparprodukte 2022 gegenüber 2021 Zuwächse erzielen. Dass das Potenzial für eine noch größere Verbreitung der Aktienanlage groß ist, zeigt der Informationsbedarf rund um das Thema Dividende: Viele Anlegerinnen und Anleger in Österreich sind sich der Kraft der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...