DJ MÄRKTE EUROPA/DAX macht Verluste wett - Versorger sehr fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Stark steigende Versorgeraktien prägen am Mittwochnachmittag weiter die europäischen Aktienmärkte. Kurstreiber sind Meldungen über den geplanten Preisdeckel in Europa. Laut der Financial Times plant die EU eine Begrenzung auf 200 Euro je Megawattstunde für Strom, der nicht aus Gas erzeugt wird. "Das wäre deutlich besser für die Versorger als zuvor befürchtet", sagt ein Händler: "Damit werden nur unsinnige Preisspitzen herausgenommen, aber praktisch keine normal fluktuierenden Marktpreise."

Der DAX holt die Verluste aus dem frühen Handel vollständig auf und legt um 0,1 Prozent auf 12.884 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent auf 3.491 Punkte. Der Stoxx-Subindex der europäischen Versorger-Aktien gewinnt 2,6 Prozent. RWE klettern um 8,8 Prozent nach oben, zusätzlich getrieben von einer Kaufempfehlung durch Berenberg. Im MDAX steigen Encavis um 11,1 Prozent. In Wien gewinnen Verbund 13,1 Prozent, in Paris ziehen Engie um 5,1 Prozent an, in London steigen SSE um 5,8 und in Madrid Endesa um 3,2 Prozent.

Unter Druck stehen die Stoxx-Indizes der Einzelhändler, der Banken und vor allem der Rohstoff- sowie der Ölkonzerne, die bis zu 2,8 Prozent verlieren. Dagegen legen einige Chemie-Aktien deutlich zu, so BASF und Lanxess, die von niedrigeren Rohstoffpreisen profitieren.

In China unterstreicht ein unerwartet deutlicher Rückgang der Exporte, dass es in dem für die Weltkonjunktur wichtigen und rohstoffhungrigen Land weiter nicht rund läuft. Zuletzt hatte Peking bereits wiederholt versucht, mit Stimuli für Schwung zu sorgen.

Auch die Autoaktien zeigen sich weiterhin relativ stark, wobei nun vor allem die Zulieferer gefragt sind. Vitesco gewinnen mit dem geplanten Stellenabbau 2,3 Prozent, Continental ziehen um 1,3 Prozent an und Valeo um 3,6 Prozent.

Der Euro liegt mit 0,9906 Dollar wieder etwas über seinem neuen 20-Jahrestief.

Siemens Energy besorgt sich Geld - Kühne will mehr Lufthansa

Unter den Einzelwerten verlieren Siemens Energy 4,0 Prozent. Der Energietechnikhersteller hat nicht unerwartet eine Wandelanleihe platziert über knapp 1 Milliarde Euro. Sie wird im September 2025 automatisch in Aktien umgewandelt und wirkt dann gewinnverwässernd. Siemens Energy benötigt das Geld für die Komplettübernahme der schwächelnden spanischen Windenergietochter Siemens-Gamesa, deren Aktie um 0,1 Prozent zulegt.

Um nur noch 2,7 Prozent auf 4,60 Euro geht es für Uniper nach unten. Zur übergeordneten Gaskrise kommen nun auf einen Schlag mehrere sehr negative Analystenstimmen. "Vor allem die Kursziele lassen einen erschauern", sagt ein Händler. Metzler sticht mit einem Ziel von 2 Euro nach zuvor 5,50 Euro heraus. Credit Suisse hat das Ziel auf 4 Euro gesenkt nach 24,60 und Berenberg auf 6 nach 24 Euro.

Lufthansa ziehen um 2,1 Prozent an. Hier stützt neben dem abgewendeten Pilotenstreik, dass der größte Aktionär Klaus-Michael Kühne seine Beteiligung an der Fluggesellschaft von 15,01 Prozent nun doch weiter aufstocken will.

SGL zweistellig im Plus - Prognose weiter rauf

SGL Carbon (+12,1%) profitieren davon, dass der Graphit-Spezialist seine Jahresprognose 2022 erneut erhöht hat. In Madrid büßt die Repsol-Aktie 3,4 Prozent ein. Repsol verkauft einen Anteil von 25 Prozent am Fördergeschäft für 4,8 Milliarden Dollar. Der Energiekonzern will damit den Umstieg von fossilen auf Erneuerbare Energien finanzieren.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.491,46 -0,2% -8,68 -18,8% Stoxx-50 3.468,98 -1,0% -34,36 -9,2% DAX 12.883,77 +0,1% 12,33 -18,9% MDAX 24.888,31 +0,0% 3,01 -29,1% TecDAX 2.916,13 -0,1% -3,80 -25,6% SDAX 11.629,96 -0,2% -25,44 -29,2% FTSE 7.238,67 -0,8% -61,77 -1,1% CAC 6.088,62 -0,3% -15,99 -14,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,57 -0,07 +1,75 US-Zehnjahresrendite 3,30 -0,05 +1,79 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:12 Di, 17:16 % YTD EUR/USD 0,9906 +0,0% 0,9905 0,9916 -12,9% EUR/JPY 143,47 +1,5% 142,72 141,52 +9,6% EUR/CHF 0,9746 +0,0% 0,9751 1,0173 -6,1% EUR/GBP 0,8681 +0,9% 0,8616 0,8597 +3,3% USD/JPY 144,83 +1,4% 144,06 142,69 +25,8% GBP/USD 1,1409 -1,0% 1,1498 1,1536 -15,7% USD/CNH (Offshore) 6,9829 +0,2% 6,9834 6,9647 +9,9% Bitcoin BTC/USD 18.852,42 -3,4% 18.773,69 19.808,57 -59,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,31 86,88 -4,1% -3,57 +17,4% Brent/ICE 89,44 92,83 -3,7% -3,39 +21,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 224,50 239,84 -6,4% -15,34 +290,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.702,84 1.701,50 +0,1% +1,34 -6,9% Silber (Spot) 18,17 18,08 +0,5% +0,10 -22,1% Platin (Spot) 860,80 856,73 +0,5% +4,08 -11,3% Kupfer-Future 3,44 3,47 -0,9% -0,03 -22,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

