Verbesserte Soft Bodies und Symmetrie für Cinema 4D, neue Capsules, polygonales Modellieren in Forger und ein verbesserter Workflow sind die Highlights im September

Maxon, Entwickler professioneller Softwarelösungen für Cutter, Filmemacher, Motion Designer und Visual Effects Artists, hat heute eine Reihe von Updates für die Produktlinien des Unternehmens angekündigt. Mit dem großen Herbst-2022-Update erhält Maxon One eine breite Palette neuer Funktionen und Verbesserungen. Cinema 4D 2023 führt einige der meist gewünschten Features ein und bietet unter anderem dramatische Fortschritte bei der Simulation, Modellierung mit Symmetrie, verbessertes Asset Management und native OCIO-Unterstützung. Das Redshift-Team setzt sein rasantes Entwicklungstempo fort und fügt Gestapelte Materialien hinzu. Forger unterstützt jetzt mit der polygonalen Modeling-Engine von Cinema 4D völlig neue professionelle Workflows. Red Giant hat Texteffekte für Universe, neue Sprites für Trapcode und Leistungsupdates für VFX hinzugefügt. Moves by Maxon bekommt ein neues Erscheinungsbild. Und Maxon erweitert seine Capsules-Initiative mit neuen Assets für Cinema 4D.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220907005807/de/

Maxon One Receives Major Fall 2022 Update With a Wide Range of New Features and Enhancements. Image courtesy of Vladislav Solovjov