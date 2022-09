Die Bank of Canada hat soeben ihre Zinsentscheidung verkündet. Der Leitzins wird angehoben von 2,50 Prozent auf 3,25 Prozent, bei Erwartungen von 3,25 Prozent. Im Januar lag das Zinsniveau noch bei 0,25 Prozent. Der kanadische Dollar reagiert aktuell unverändert gegenüber dem US-Dollar. Hier der Text der Bank of Canada zur Entscheidung: The global and Canadian ...

