Patricia Flor, deutsche Botschafterin in Peking, China, hat nach zwei Monaten im Amt letzten Freitag ihre erste öffentliche Rede gehalten - und man gewinnt den Eindruck, dass Deutschland inzwischen bereit ist, in der Geopolitik mitzumischen. Sie hielt sie auf einem Forum des Think Tanks "Centre for China and Globalization" auf der China International Fair for ...

Den vollständigen Artikel lesen ...