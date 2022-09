Wie wir bereits in unserem vorgestern am 05.09. publizierten Bericht zur zurückliegenden Wochenperformance des Strategiedepots / Wikifolio-Zertifikats NTG24 AKTIEN SPEKULATIV kurz erwähnten, sahen wir uns am 31.08. veranlasst, die Aktie des weltführenden Halbleiter-Herstellers für Energieflusssteuerungen in allen nur denkbaren Einsatzbereichen, MONOLITHIC POWER SYSTEMS, mit einem erfreulichen Gewinn in Euro von + 14,2 % in den Titel des rasant expandierenden US-amerikanischen Entwicklungsspezialisten von Cloud-Plattformen für nahezu alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...