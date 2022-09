Halle/MZ (ots) -



Die Clubführung muss sich die Frage stellen, warum sie es nicht mehr schafft, ein Klima zu entwickeln, in dem Trainer erfolgreich und kontinuierlich arbeiten können. Dass Klubchef Oliver Mintzlaff nach nur zwei Spieltagen in der Liga lospolterte, als stünde der Abstieg kurz bevor, hat das Umfeld und irgendwann auch die Mannschaft kirre gemacht. Als die Krise dann tatsächlich da war, schwiegen Mintzlaff & Co.. RB Leipzig stellt sich aktuell als Ich-AG-Klub heraus. Eine gemeinsame Sprache fanden Trainer und Entscheider bei der Kaderplanung - etwa bei der Verpflichtung von Timo Werner - nicht mehr.



