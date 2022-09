Die Nervosität an den Finanzmärkten bleibt gross: Zins- und Konjunktursorgen haben zur Wochenmitte die Aktien an der Schweizer Börse erneut unter Druck gesetzt.Zürich - Die Nervosität an den Finanzmärkten bleibt gross: Zins- und Konjunktursorgen haben zur Wochenmitte die Aktien an der Schweizer Börse erneut unter Druck gesetzt. Der Leitindex SMI konnte die Einbussen gegen Handelsende allerdings eingrenzen und verteidigte die Marke von 10'800 Punkten. Davor war er von den Verlusten in konjunktursensitiven Aktien und Finanztiteln belastet beinahe bis auf...

