Exscientia (Nasdaq: EXAI) gab heute bekannt, dass die Unternehmensleitung im September an den folgenden Investorenkonferenzen teilnehmen wird:

Morgan Stanley Annual Global Healthcare Conference:

Datum: Mittwoch, 14. September 2022

Uhrzeit: 3:35 p.m. BST 10:35 a.m. EST

Ort: New York, New York

Teilnehmer: Ben Taylor, CFO Chief Strategy Officer und Dave Hallett, Chief Operations Officer

BofA Securities Global Healthcare Conference:

Datum: Donnerstag, 15. September 2022

Uhrzeit: 3:05 p.m. BST 10:05 a.m. EST

Ort: London, United Kingdom

Teilnehmer: Andrew Hopkins, DPhil., Exscientia's Gründer und CEO, und Garry Pairaudeau, Chief Technology Officer

Live-Webcasts der Präsentationen werden auf der Website des Unternehmens im Abschnitt "Investors Media" unter www.investors.exscientia.ai verfügbar sein. Archivierte Aufzeichnungen der Webcasts werden für etwa 30 Tage nach der Präsentation bereit gehalten.

Über Exscientia

Exscientia ist ein Pharmatechnologieunternehmen, das sich der Entdeckung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Medikamente auf die schnellste und effektivste Weise mit Hilfe von KI widmet. Exscientia hat die erste funktionale Plattform für Präzisionsonkologie entwickelt, die in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie erfolgreiche Orientierungshilfe bei der Behandlungswahl und bessere Ergebnisse für die Patienten bietet. Auch bringt sie mit Hilfe von KI entwickelte niedermolekulare Verbindungen bis zur klinischen Entwicklung voran. Unsere interne Pipeline richtet ihren Fokus auf die Nutzung unserer präzisionsmedizinischen Plattform in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiegebiete ausdehnt. Wir sind davon überzeugt, dass mit unserem neuen Ansatz zur Schaffung von Arzneimitteln die besten Ideen der Wissenschaft schnell in die besten Medikamente für Patienten umgesetzt werden können.

Exscientia unterhält seinen Hauptsitz in Oxford (Großbritannien) und Niederlassungen in Wien (Österreich), Dundee (Großbritannien), Boston (Massachussetts, USA), Miami (Florida, USA), Cambridge (Großbritannien) und Osaka (Japan).

Besuchen Sie uns bei https://www.exscientia.ai oder folgen Sie uns auf Twitter @exscientiaAI.

