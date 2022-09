Charttechnisch sind die China-Giganten immer noch angeschlagen - auch wenn den Aktien zumindest nicht unmittelbar neue Tiefs drohen. In operativer Hinsicht war die Entwicklung bei Alibaba und Tencent in den vergangenen Monaten ebenfalls eher verhalten. Zumindest an einer Front setzen beide Konzerne zu Monatsbeginn aber Ausrufezeichen.Alibaba investiert 912,5 Millionen Dollar in seine Tochter Lazada. Das Geld will das Unternehmen in die Expansion stecken. Lazada ist eigentlich in Südostasien aktiv, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...