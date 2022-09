Der führende Anbieter im Pferderennsport wechselt zu Rimini Street, um die Abhängigkeit gegenüber Oracle zu verringern, sich auf Open-Source-Datenbanken vorzubereiten und die Sicherheit zu verbessern

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende externe Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Racing and Wagering Western Australia (RWWA), ein landesweit führender Anbieter im Bereich der Pferderenn- und Sportwettenunterhaltung, von Oracle zu Rimini Street gewechselt ist, um einen besseren, reaktionsschnelleren Support und eine verbesserte Sicherheit für die Oracle-Datenbank und die Oracle-Technologielandschaft zu erhalten. Der Wechsel hilft RWWA bei der Umsetzung seines strategischen Plans, die Abhängigkeit von Oracle-Produkten zu verringern, da Cloud-native und Open-Source-Angebote für das Unternehmen realisierbar werden. RWWA erhält so mehr Flexibilität bei der Bereitstellung und Nutzung, reduzierte Betriebskosten für Unternehmenssoftware und eine verbesserte Sicherheit.

"Der australische Sportwettensektor ist sehr wettbewerbsintensiv und die Unternehmen benötigen ein gewisses Maß an Flexibilität in ihren Systemen, um neue Dienstleistungen anbieten zu können und gleichzeitig online zu bleiben", sagte Daniel Benad, Group Vice President und Regional General Manager, Australien, Neuseeland und Ozeanien, Rimini Street. "Sportwetten sind heute ein Rund-um-die-Uhr-Geschäft, und die Kunden entscheiden sich zunehmend für Unternehmen, die bei großen Ereignissen das beste ‚Always-on'-Erlebnis bieten. Zu diesem Zweck können es sich Wettanbieter nicht leisten, ihr begrenztes IT-Budget ausschließlich für die Betriebskosten von Unternehmenssoftware auszugeben. Sie müssen vielmehr in der Lage sein, einen größeren Teil ihres IT-Budgets in Innovationen zu investieren und ihre Angebote kontinuierlich zu erneuern, um der Konkurrenz voraus zu sein."

Mit einem größeren Innovationsbudget der Konkurrenz einen Schritt voraus

RWWA erkannte den Bedarf, in die Kundenbindung sowie in die Möglichkeiten des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz (KI) zu investieren, da sich das Wettgeschäft immer mehr zu einem Online-Geschäft weiterentwickelte, insbesondere während der Pandemie, als sich das Geschäft von den stationären Wettbüros auf die Abwicklung von Online-Wetten mit hohem Volumen verlagerte. Das Unternehmen hat sich außerdem daran gemacht, seine Infrastrukturplattform von lokalen Systemen in die Cloud zu verlagern, was bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll.

"Je besser wir unsere Kunden verstehen, desto eher können wir ihnen den Service bieten, den sie wünschen, wann sie ihn wünschen", sagte Grey Properjohn, Leiterin der Technologieabteilung bei RWWA. "Wetten auf Rennen und Sport im Allgemeinen werden heute jederzeit und überall angeboten, und wir wollten sicherstellen, dass wir auch weiterhin innovativ sein können, um unseren Kunden das Erlebnis zu bieten, das sie verdienen und erwarten."

Die Plattformen Oracle Database und Oracle Technology sind zwar ausgereift und zuverlässig, erwiesen sich aber als sehr kostspielig. Darüber hinaus waren die von Oracle für die Plattformen angebotenen Sicherheits-Patches zeit- und ressourcenaufwändig, kostspielig in der Implementierung und konnten oft die Ursache von Sicherheitsproblemen nicht beheben.

RWWA entschied sich für den Support durch Rimini Street, um die gesetzten Ziele zu erreichen, und schloss mit Rimini Street einen Vertrag im Rahmen des australischen Whole of Government Agreement ab, in dem das Unternehmen den Support für die Oracle-Plattform von RWWA übernahm. RWWA entschied sich zudem für die Advanced Database Security von Rimini Street und implementierte sie. Im Vergleich zum traditionellen, veralteten Patching-Ansatz des Softwareherstellers Oracle erhält RWWA damit eine innovative Sicherheitslösung mit einer kürzeren Vorlaufzeit für den Schutz der Datenbank.

Die Sicherheitslösungen von Rimini Street bieten Ihnen ein sicheres Gefühl

Die Patches von Softwareherstellern sind oft ineffektiv, da sie zu spät bereitgestellt werden, die Anwendung von Code-Patches kompliziert ist und umfangreiche Regressionstests durchgeführt werden müssen, bevor die Patches in die Produktivumgebung eingespielt werden. Im Vergleich dazu schützt die Advanced Database Security von Rimini Street Datenbanken vor bekannten und unbekannten Sicherheitslücken, indem der Kommunikationsverkehr der Datenbank überwacht und analysiert wird und Angriffsversuche blockiert werden, bevor sie die Datenbank erreichen.

Darüber hinaus profitiert RWWA jetzt von der branchenführenden Service-Level-Vereinbarung von Rimini Street mit Reaktionszeiten von 10 Minuten für alle kritischen Fälle der Priorität 1. Außerdem wird RWWA ein Primary Support Engineer zugewiesen, der über durchschnittlich 20 Jahre Erfahrung mit Unternehmenssoftware verfügt und von einem Team aus weltweit tätigen funktionalen und technischen Ingenieuren unterstützt wird, die rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr verfügbar sind.

Die Verfügbarkeit eines eigenen Support-Technikers und eines Sicherheitsteams ist für RWWA in den geschäftigsten Zeiten des Unternehmens von entscheidender Bedeutung, wie z. B. während des jährlichen Melbourne Cups, der in Australien als "das Rennen, das eine Nation zum Stillstand bringt" bekannt ist und in dem die Besucherzahlen auf den Wettplattformen im ganzen Land massiv ansteigen.

"Durch den direkten Zugang zu einem speziell für uns zuständigen Support-Techniker vor Ort konnten wir während der kritischsten Zeiten des Melbourne Cups unbesorgt weiterarbeiten, da wir wussten, dass etwaige Probleme schnell behoben werden würden, wenn sie auftraten, denn die Techniker waren verfügbar und in unmittelbarer Nähe", so Properjohn. "Das ist eine enorme Entlastung für uns, da der Support der Anbieter oft im Ausland angesiedelt ist und sie unsere Umgebung nicht so gut kennen wie die dedizierten Entwickler von Rimini Street vor Ort. Wir wissen den Service und die Verfügbarkeit von Rimini Street in einer Zeit höchster Aktivität sehr zu schätzen.

"In der Zeit, in der wir mit Rimini Street zusammengearbeitet haben, hat das Sicherheitsangebot von Rimini Street alles geboten, was wir brauchten, und hat gleichzeitig den Bedarf an ressourcenintensiven Hersteller-Patches beseitigt. So konnten wir Mitarbeiter entlasten, die sich mit kostspieligen Patching- und Regressionstest-Zyklen beschäftigten, damit sie sich auf wertvollere Initiativen wie unsere Innovationen in der Cloud konzentrieren konnten."

