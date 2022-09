Anomali, führendes Unternehmen für datengesteuerte Cybersicherheitslösungen, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen im GigaOm Radar-Bericht zu Threat-Intelligence-Lösungen für 2022 als Leader ausgezeichnet wurde.

Die wachsende Angriffsoberfläche von Unternehmen hat dazu geführt, dass mehr Daten erforderlich sind, um eine proaktive, datengesteuerte Cybersicherheitsstrategie zu implementieren. Noch nie waren datengesteuerte Lösungen so wichtig wie heute, wie in diesem GigaOm Radar-Bericht betont wird. Organisationen benötigen validierte und umsetzbare Bedrohungsdaten, um ihre Umgebungen vor bekannten oder aufkommenden Bedrohungen zu schützen und die Wirksamkeit ihrer Bedrohungserkennung und -reaktion sicherzustellen.

GigaOm ernannte ThreatStream, die Threat-Intelligence-Managementlösung von Anomali, zum Leader, da es sich um eine flexible, erweiterbare Lösung handelt, die sich problemlos in den bestehenden Technologie-Stack eines Unternehmens integrieren lässt und verschiedenste Anwendungsfälle für Sicherheitsteams unterstützt.

"Die Stärke der [Anomali ThreatStream-]Lösung liegt in ihren Erfassungs- und Korrelationsfunktionen. Die Plattform nutzt Big-Data-Management, um alle erfassten Telemetriedaten mit Echtzeit-Bedrohungsdaten in Beziehung zu setzen", schreibt GigaOm-Analyst Brenton Bowen im Bericht. "Anomali ist eine äußerst flexible und erweiterbare Lösung für Sicherheitsteams mit verschiedensten Anwendungsfällen. Sie nutzt eine leistungsstarke Threat-Intelligence-Engine mit ML-Features und bietet umfangreiche Integrationsfunktionen sowie einen Bedrohungs-Feed-Katalog. Anomali ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Angreifern im Netzwerk eines Unternehmens, indem Millionen von Bedrohungsdatenpunkten mit Echtzeit-Netzwerkaktivitätsprotokollen und -Protokolldaten in Beziehung gesetzt werden."

"Anomali fühlt sich geehrt, diese Branchenauszeichnung von GigaOm zu erhalten und sowohl als Leader als auch als Outperformer für unsere ThreatStream-Intelligence-Management-Lösung anerkannt zu werden. Anomali hilft den zuständigen Mitarbeitern jeden Tag dabei, nicht nur Ihre Assets vor hoch motivierten Angreifern zu schützen, sondern auch den nächsten Angriff vorherzusagen. Wir arbeiten kundenorientiert und werden weiterhin in neue Funktionen investieren, um Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, Risiken messbar zu reduzieren und ihren Sicherheitsstatus zu verbessern", sagte Hugh Njemanze, President von Anomali.

ThreatStream wird von führenden globalen Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit eingesetzt, um die Transparenz zu erhöhen, den Kontext zu erweitern und Angreifer zu stoppen. Es ist als eigenständige Threat-Intelligence-Managementlösung erhältlich oder als Teil von The Anomali Platform, einer cloudnativen XDR-Lösung.

Um ein kostenloses Exemplar des GigaOm Radar-Berichts zu Threat-Intelligence-Lösungen für 2022 heerunterzuladen, besuchen Sie https://www.anomali.com/resources/whitepapers/gigaom-radar-for-threat-intelligence-solutions.

Über Anomali

Anomali ist der führende Anbieter von intelligenzbasierten erweiterten Erkennungs- und Reaktionslösungen (Extended Detection and Response, XDR) im Bereich der Cybersicherheit. Die Anomali Platform ist verankert im Big Data Management (dem "X") und wird verfeinert mit künstlicher Intelligenz. Diese XDR-Lösung bietet einzigartige, proprietäre Ressourcen, die den größten Bestand an globalen Informationen mit Telemetrie von beim Kunden installierten Sicherheitslösungen in Beziehung setzen. Dank dieser Kombination können Sicherheitsteams Bedrohungen präzise erkennen, die Reaktion darauf optimieren, Resilienz erreichen und schließlich Angreifer und Sicherheitsverletzungen stoppen. Unsere SaaS-basierten Lösungen lassen sich problemlos in bestehende Sicherheitstechnologien integrieren und ermöglichen cloudnative, Multicloud-, vor-Ort- und hybride Bereitstellungen. Anomali wurde 2013 gegründet und betreut weltweit B2B-Unternehmen, große Unternehmen des öffentlichen Sektors, ISACs, ISAOs, Service-Provider und Kunden der Global 1000 und trägt so zum Schutz der kritischen Infrastrukturen, Unternehmen und Menschen weltweit bei. Führende Risikokapitalgesellschaften wie Google Ventures, General Catalyst und IVP investieren in Anomali. Weitere Informationen finden Sie unter www.anomali.com.

