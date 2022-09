Ningbo, China (ots/PRNewswire) -Risen Energy, ein weltweit führender Hersteller von Photovoltaik-Modulen, hat mitgeteilt, dass sein Umsatz im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 51,29 Prozent auf 12,615 Milliarden Yuan (1,83 Milliarden USD) gestiegen ist. Der den Anteilseignern der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 653,56 Prozent auf 505 Millionen Yuan (72,98 Millionen USD), und der den Anteilseignern der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn nach Abzug einmaliger Gewinne und Verluste erreichte 476 Millionen Yuan (68,78 Millionen USD), was einem Anstieg von 340,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Die Steigerung des Produktumsatzes und die Erhöhung der Absatzpreise trugen zum deutlichen Leistungswachstum von Risen Energy bei. Der Umsatz mit Solarzellen und -modulen belief sich auf 9,854 Milliarden Yuan (1,43 Milliarden USD), was einem Anstieg von 94,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während der Umsatz mit Polysilizium 977 Millionen Yuan (141,47 Millionen USD) betrug, was einem Anstieg von 820,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, bei einer Bruttogewinnspanne von 59,84 Prozent.Risen Energy hat sich zum Ziel gesetzt, die globale Energieinnovation mit integrierten und nachhaltigen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen voranzutreiben, den Kunden eine optimale Leistung zu bieten und Wettbewerbsvorteile auf dem Markt zu erzielen:- Der Wirkungsgrad der monokristallinen PERC-Zellen, der TOPCon-Zellen und der Heterojunction-Zellen von Risen Energy liegt bei über 23,40 %, 25,00 % bzw. 25,50 %.- Der Wirkungsgrad des PERC-Moduls liegt bei über 21,57 %, wobei die Degradationsrate im ersten Jahr nicht über 2,00 % liegt und die jährliche Degradationsrate vom zweiten bis zum 25. Jahr nicht mehr als 0,55 % beträgt.- Der Wirkungsgrad der Heterojunction-Module liegt bei über 23,65 %, wobei die Degradationsrate im ersten Jahr 2,00 % nicht übersteigt und die jährliche Degradation vom zweiten bis zum 30. Jahr weniger als 0,25 % beträgt.Um die wachsende Nachfrage nach diversifizierten Produkten auf dem Photovoltaikmarkt zu befriedigen, hat Risen Energy neue F&E-Möglichkeiten erkundet, um die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Modulprodukten zu befriedigen, und drei Modellreihen entwickelt: die Titan-Modellreihe, die NewT@N-Modellreihe und die Hyper-ion-Modellreihe, basierend auf der 210-Technologieplattform des Unternehmens.Das Titan-Modul nutzt die ausgereifte Technologie des Typs 210+P mit einer Leistungsabdeckung von 410 W bis 670 W und verfügt über ein vielseitiges und flexibles Design, das maßgeschneiderte Anwendungslösungen für Projekte wie dezentrale, industrielle/gewerbliche Umwandlungen und große oberirdische Kraftwerke ermöglicht.Die Hyper-ion-Modellreihe hingegen verwendet die Technologie des Typs 210+N und nutzt branchenführende Technologien wie 120 \u03bcm, 210 halbgeschnittene Siliziumwafer mit vier Fasen, mikrokristalline Technologie und Paste mit niedrigem Ag-Gehalt. Die Modulleistung erreicht über 700 W und schafft sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Werte für die Kunden."Risen Energy ist bestrebt, die technologische Forschung und Entwicklung in der Branche durch kontinuierliche Investitionen anzuführen und unser hocheffizientes Photovoltaik-Produktportfolio sowie unser globales Vertriebs- und Marketingnetzwerk zu nutzen, um die Anwendung und Verbreitung sauberer Energie weltweit zu unterstützen. Wir sind bestrebt, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre kohlenstoffarmen und Netto-Null-Ziele zu erreichen, während die globale Gemeinschaft in eine neue Ära der Kohlenstoffneutralität eintritt", erläuterte ein Sprecher von Risen Energy.Informationen zu Risen EnergyRisen Energy ist ein führender, globaler, mit "AAA" bewerteter Tier1-Hersteller von Hochleistungs-Solar-Photovoltaikprodukten und Anbieter von Gesamtlösungen für die Stromerzeugung. Das 1986 gegründete und seit 2010 börsennotierte Unternehmen sorgt für die Wertschöpfung seiner globalen Kunden. Technisch-kommerzielle Innovation, untermauert durch vollendete Qualität und Support, umschließen Risen Energys gesamte Solar PV Geschäftslösungen, die zu den leistungsstärksten und kosteneffektivsten in der Industrie gehören. Mit unserer lokalen Marktpräsenz und unserer guten Finanzsituation sind wir verpflichtet und in der Lage, strategische, für beide Seiten vorteilhafte Kooperationen mit unseren Partnern aufzubauen, da wir gemeinsam vom steigenden Wert der grünen Energie profitieren.Pressekontakt:Tina Feng,+86-13736192549,tina@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116613/5315931