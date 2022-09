Woburn, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Touvlo ist ausdrucksstark, bietet Rhythmus und unerwartete Texturen, eignet sich zum bequemen Lesen und Erstellen neuer AusdrucksformenMonotype (https://www.monotype.com/) hat heute Touvlo vorgestellt, eine strahlende, moderne Interpretation eines klassischen Genres, die den Geist der frühen britischen Groteskschriften durch verspielte Terminals und lebendige Kurven gekonnt einfängt. Die von Emilios Theofanous (https://www.monotype.com/studio/emilios-theofanous), dem Creative Type Director von Monotype Studio, entworfene Touvlo bedeutet in seiner Muttersprache Griechisch "Ziegel" und ist eine Hommage an sein derzeitiges Zuhause in London und die Bedeutung der Ziegel im Stadtbild. Touvlo eignet sich für Markenbildung und Publikationen und bietet Designern und Kreativschaffenden eine neue Option für eine zeitlose und einzigartige Ästhetik.Touvlo stützt sich zunächst auf historische Quellen, wandelt sich aber schnell zu einer persönlichen Interpretation früher Groteskentwürfe aus britischen Gießereien. Seine Ursprünge finden sich in "Specimens of Book and Jobbing Types; Borders, Initials, Ornaments, etc." von The Fann Street Foundry, Sir Charles Reed and Sons, Ltd, London: 1905. Die kursiven Groteskentwürfe in diesem Buch folgen einem eher kalligrafischen Stil als die geneigten Versionen, die wir bei modernen serifenlosen Designs erwarten. Dies inspirierte Theofanous, der die gleichen Designprinzipien auf die nach links geneigten Versionen von Touvlo ausdehnte. Theofanous ließ sich von dem außergewöhnlichen Archiv der St Bride Library inspirieren, studierte weitere Schriftproben aus anderen britischen Gießereien und untersuchte deren grafische Haltung und besondere Eigenschaften.Obwohl Touvlo von Theofanous' Forschungen inspiriert ist, ist sie nicht als historisches Revival gedacht - vielmehr sieht Theofanous die Schrift als moderne und spielerische Interpretation des frühen britischen Groteskstils und als lebendige Auseinandersetzung mit dem anhaltenden Erbe dieser Zeit."Serifenlose Groteskschriften sind seit ihrer Entstehung ein fester Bestandteil in den Werkzeugkästen von Druckereien und in den Menüs von Designern", so Theofanous. "In gewisser Weise trotzen sie der Zeit und werden seit Jahrzehnten in vielen Regionen eingesetzt. Für Marken, die auf der Suche nach einem einzigartigen Ton sind, bieten die Stile von Touvlo Charakter, Aussagekraft und Energie, die über alle Medien und Design-Genres hinweg eingesetzt werden können und Anwendungen in den Bereichen zeitgenössisches Verlagswesen, Verpackung, Mode, Technologie, Fintech und mehr umfassen."Mit insgesamt 24 Strichstärken in drei Stilen und drei variablen Schriftarten können die verschiedenen Touvlo-Varianten in langen Textumgebungen und Display-Einstellungen eingesetzt werden und halten auch komplexen typografischen Layouts stand. Die Schriftstärken von Touvlo reichen von dünn bis schwarz und verleihen der Schrift eine ausdrucksstarke Note für Überschriften. Sie bietet eine Reihe von Stilen, von sauberen Aufrechten bis hin zu charaktervollen Kursiven und einer ausgeprägten Linksneigung. Die lyrischen Initialen sind das Tüpfelchen auf dem i. Sie zeigen exquisite Vögel und Kreaturen, die von Ornamenten aus Schriftmusterbüchern inspiriert sind."Touvlo fasst die Erinnerungen an meine Reise zusammen, von meiner Herkunft aus Zypern bis zu meinem Leben in Frankreich, bevor ich nach London zog", erklärt Theofanous. "Sie ist vielseitig und spielerisch gestaltet und kombiniert eine Vielzahl von Erfahrungen und historischen Einflüssen und fängt ein klassisches Genre ein. Touvlo ermöglicht es Kreativschaffenden, die Essenz und den kulturellen Geist dieses klassischen Genres zu erfassen und für den modernen Gebrauch neu zu interpretieren."Probieren Touvlo Sie hier (https://www.monotype.com/fonts/touvlo) aus und laden Sie eine kostenlose Version bei Monotype Fonts herunter.Preise und Verfügbarkeit.Die komplette Touvlo-Familie ist für 499 USD erhältlich. Individuelle Strichstärken der Touvlo-Schriftart sind ebenfalls erhältlich.Touvlo ist bei Monotype Fonts (https://www.monotype.com/fonts/touvlo) zu finden und kann auch über MyFonts.com (https://www.myfonts.com/collections/touvlo-font-monotype-imaging), fonts.com und Fontshop.com (https://www.fontshop.com/search#?q=touvlo) mit einem Einstiegsrabatt von 60 Prozent in den ersten 45 Tagen nach Markteinführung erworben werden.Informationen zu MonotypeMonotype schafft mit Schrift, Technologie und Know-how Marken, die etwas aussagen. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Gießereien zusammen, um den weltweit umfangreichsten Bestand an hochwertigen Schriften anbieten zu können. Weitere Informationen finden Sie unter www.monotype.com.Folgen Sie Monotype auf Twitter (https://twitter.com/Monotype), Instagram (https://www.instagram.com/bymonotype/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/monotype).Monotype ist eine beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragene Marke von Monotype Imaging Inc. und kann auch in anderen Ländern eingetragen sein. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.©2022 Monotype Imaging Holdings Inc. 