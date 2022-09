Erfahren Sie mehr über das auf 36 Monate ausgelegte Accelerator-Programm des branchenführenden Optimierungsunternehmens.

Gurobi Optimization, LLC, Hersteller des weltweit schnellsten mathematischen Optimierungslösers, hat ein neues Programm ins Leben gerufen, das unabhängigen Softwareanbietern helfen soll, die immer komplexer werdenden geschäftlichen Herausforderungen ihrer Kunden zu bewältigen und mit den sich ständig ändernden Kundenanforderungen Schritt zu halten.

Nachdem bereits 85 der Fortune-500-Unternehmen die Vorteile der mathematischen Optimierung nutzen, erkennen nun auch kleinere Start-up- und Scale-up-Unternehmen in der Tech-Welt den Mehrwert, den ein Optimierungslöser von einem branchenführenden Unternehmen wie Gurobi für ihre Softwarelösungen haben kann. Tatsächlich nehmen bereits 70 der weltweit führenden Technologieunternehmen die Dienste von Gurobi in Anspruch.

Gurobi möchte dabei nicht nur ein Lieferant für unabhängige Softwareanbieter sein, welche die mathematische Optimierungstechnologie des Unternehmens nutzen, sondern vielmehr ein echter Partner. Und genau darauf zielt das Partner-Accelerator-Programm von Gurobi ab.

Das auf 36 Monate ausgelegte Programm soll eine auf gemeinsamen Werten basierende Grundlage für Gurobi und Lösungsanbietern schaffen, indem gemeinsame Geschäfts-, Produkt- und Umsatzziele festgelegt und erreicht werden.

"Dies geht weit über eine normale Lieferantenbeziehung hinaus. Für uns ist es eine echte Partnerschaft. Wir möchten diese Unternehmen unterstützen und eng mit ihnen zusammenarbeiten. Wenn sie wachsen, wachsen auch wir", so Jan Schwarzkopf, Gurobi Account Manager, Europe Ecosystem.

Das Partner-Accelerator-Programm von Gurobi

Gurobi bietet Unternehmen eine Partnerschaft an, die sich in der letzten Phase der Entwicklung einer auf der Optimierungstechnologie von Gurobi basierenden Softwarelösung befinden. Die Unternehmen erhalten kontinuierliche technische Unterstützung, die in diesen letzten Entwicklungsphasen von entscheidender Bedeutung ist.

Neben dem technischen Support erhalten die Partnerunternehmen auch geschäftliche und marketingspezifische Unterstützung, um die Markteinführung ihres Produkts zu beschleunigen und den Absatz nach der Markteinführung zu maximieren.

Das Programm richtet sich jedoch nicht nur an Unternehmen, die sich gerade in der Entwicklungsphase befinden. Auch unabhängige Softwareanbieter, die bei bereits auf dem Markt erhältlichen Produkten auf die Unterstützung von Gurobi zurückgreifen, können daran teilnehmen. Die im Rahmen des Programms bereitgestellte fortlaufende technische und geschäftliche Unterstützung ist für jedes Unternehmen wichtig, das sein Produkt verbessern möchte, um auf dem hart umkämpften Softwaremarkt mithalten zu können.

Vorteile des Programms

Durch die Teilnahme an dem Programm profitieren unabhängige Softwareanbieter von folgenden Vorteilen:

Einfache Nutzung der Technologien von Gurobi: Lösungspartner können die erstklassige Technologie von Gurobi nutzen. Dazu gehört auch eine Produktlizenz, die auf den jeweiligen Geschäftsanforderungen basiert.

Lösungspartner können die erstklassige Technologie von Gurobi nutzen. Dazu gehört auch eine Produktlizenz, die auf den jeweiligen Geschäftsanforderungen basiert. Kontinuierliche Vertriebs- und Marketingunterstützung: Das Programm umfasst auch eine Beratung zu Vertriebs- und Marketingstrategien. Gurobi arbeitet eng mit den Partnern zusammen und berät sie im Hinblick darauf, wie sie ihr Produkt am besten vermarkten und den Umsatz nach der Einführung maximieren können.

Das Programm umfasst auch eine Beratung zu Vertriebs- und Marketingstrategien. Gurobi arbeitet eng mit den Partnern zusammen und berät sie im Hinblick darauf, wie sie ihr Produkt am besten vermarkten und den Umsatz nach der Einführung maximieren können. Vierteljährliche Besprechung der Geschäftsstrategie: Gurobi trifft sich mindestens vierteljährlich mit den Lösungspartnern, um sie bei der Entwicklung einer umfassenden Geschäftsstrategie zu unterstützen. Die Partner werden bei der Formulierung und Umsetzung ihrer Geschäftsziele von Experten beraten.

Wer sollte eine Teilnahme am Programm in Betracht ziehen?

Das Partner-Accelerator-Programm von Gurobi ist nicht nur auf unabhängige Softwareanbieter beschränkt, die derzeit die Technologie von Gurobi für ihre Softwarelösungen nutzen. Auch Unternehmen, die einen Open-Source-Löser oder einen kommerziellen Löser eines Mitbewerbers einsetzen, sollten eine Teilnahme am Programm in Betracht ziehen.

Diejenigen, die entweder einen Open-Source-Löser oder einen herkömmlichen Löser verwenden, sollten sich laut Gurobi die folgenden Fragen stellen:

Sind Sie oder Ihre Endkunden mit der aktuellen Leistung Ihrer Softwareanwendung zufrieden?

Wird das Wachstum Ihres Unternehmens durch Ihre Beziehung zu Ihrem aktuellen Anbieter von Optimierungstechnologie gefördert?

Wenn die Antwort auf eine oder beide dieser Fragen nein lautet, könnte das Partner-Accelerator-Programm von Gurobi die Lösung sein.

Der Wettbewerbsdruck in der Softwarebranche nimmt von Jahr zu Jahr zu und unabhängige Softwareanbieter müssen sicherstellen, dass sie mit Blick auf ihre Lösungen jeden verfügbaren Vorteil nutzen. Das Partner-Accelerator-Programm eröffnet zahlreiche hervorragende Möglichkeiten: Zum einen bietet es Kunden Zugang zu branchenführender Optimierungslöser-Technologie und zum anderen erhalten sie praktische Unterstützung von Experten, die sich dafür einsetzen, dass ihre Partner im Bereich der Optimierung erfolgreich sind.

Weitere Informationen zum Programm erhalten Sie hier: https://www.gurobi.com/gurobi-alliance/gurobi-partner-accelerator-program/.

