Paris (ots/PRNewswire) -Lesaffre (http://www.lesaffre.com/), ein globaler Hauptakteur im Bereich der Fermentation seit fast 170 Jahren, kündigt heute die Übernahme von Recombia Biosciences (https://recombia.com/), einem Biotechnologieunternehmen mit Sitz in der San Francisco Bay Area, das 2019 auf der Grundlage einer von der Stanford University lizenzierten Technologie gegründet wurde. Diese Übernahme ist der Höhepunkt einer strategischen Partnerschaft, die im Jahr 2020 (https://www.lesaffre.com/press-room/lesaffre-and-recombia-biosciences-to-advance-innovative-gene-editing-technology-through-a-strategic-partnership/) initiiert wurde, um die Genom-Editing-Technologien von Recombia Biosciences zu nutzen und die Entwicklung von Hefen für die nachhaltige Produktion von fermentierten Zutaten zu beschleunigen. Die Partnerschaft markiert den Einstieg von Lesaffre in die Welt der Synthetischen Biologie, die als eine der größten Biotechnologiechancen dieses Jahrzehnts gilt.In den letzten zwei Jahren haben Recombia und Lesaffre ihre Kräfte gebündelt, um neue innovative Hefestämme zu entwerfen und zu entwickeln und die Produktion von verschiedenen biobasierten Inhaltsstoffen und Biokraftstoffen zu optimieren.Recombia Biosciences wird an das Lesaffre Bioengineering Center of Excellence angedockt, eine wichtige Abteilung des Lesaffre Institute of Science and Technology, der F&E-Einheit des Unternehmens, die sich aus fast 200 sehr engagierten, internationalen Forschern zusammensetzt.Für Lesaffre ist die Übernahme von Recombia Biosciences Teil einer umfassenden Strategie, die darauf abzielt, massiv in Forschung und Entwicklung zu investieren, um das volle Potenzial von Mikroorganismen wie Hefe oder nützlichen Bakterien auszuschöpfen."Mit der Übernahme von Recombia Biosciences bereichern wir das Portfolio der Gruppe an Spitzentechnologien, um Innovationen in der Hefeentwicklung und -produktion zu beschleunigen, und wir umgeben uns mit neuen Talenten, die wir herzlich willkommen heißen. Innovation liegt uns im Blut. Diese Übernahme ist ein perfektes Beispiel für die Mission von Lesaffre: Wir arbeiten zusammen, um unseren Planeten besser zu ernähren und zu schützen", sagt Brice-Audren Riché, CEO von Lesaffre.Recombia Biosciences behält seinen Namen und wird an seinem Standort in Brisbane, Kalifornien, weiter dynamisch wachsen. In dieser Phase wird die Hauptaufgabe von Recombia Biosciences darin bestehen, seine Hochdurchsatz-Technologien für Genome Editing und synthetische Biologie zum Nutzen der verschiedenen Geschäftsbereiche von Lesaffre einzusetzen. Die künftige Ausrichtung der wissenschaftlichen und technologischen Programme von Recombia wird gemeinsam von einem speziellen Lesaffre-Recombia-Ausschuss unter dem Vorsitz von Recombia-Mitbegründer Lars Steinmetz festgelegt.Das von Justin Smith, Bob St. Onge und Lars Steinmetz gegründete Unternehmen Recombia Biosciences hat seine Kerntechnologien von der Stanford University lizenziert. Diese Technologien sind einzigartig und basieren auf Techniken, die die Effizienz der Genom-Editierung erhöhen und ein Stamm-Engineering mit sehr hohem Durchsatz ermöglichen.