Erste Eingriffe mit neuen Supermicro-Instrumenten in Europa durchgeführtMedical Microinstruments, Inc. (MMI) (https://www.mmimicro.com/), ein Robotikunternehmen, das sich der Verbesserung der klinischen Ergebnisse für Patienten, die sich einer mikrochirurgischen Behandlung unterziehen, verschrieben hat, gab heute die Einführung seiner neuen Supermicro NanoWrist®-Instrumente zur Verwendung mit dem Symani® Surgical System bekannt, das speziell für die Herausforderungen der Mikrochirurgie entwickelt wurde. Der neue Supermikro-Nadelhalter und der Dilatator wurden kürzlich bei klinischen Eingriffen in Zürich, Florenz und Salzburg eingesetzt, wobei die Patienten erfolgreich behandelt wurden.Dr. Simon Enzinger, Chirurg an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des Universitätsklinikums Salzburg, setzte die neuen Instrumente bei einer so genannten partiellen Glossektomie ein, bei der er einen freien Lappen am seitlichen Arm anhob, um einen großen Teil der Zunge eines Patienten zu ersetzen, der aufgrund von Krebs entfernt werden musste. Um die Durchblutung des übertragenen Gewebes wiederherzustellen, musste Dr. Enzinger den Ast der radialen Kollateralarterie mit einem Seitenast der Arteria thyroidea superior verbinden, der einen Durchmesser von nur 0,8 mm hatte und an einer schwer zugänglichen Stelle lag."Wir haben bereits die Vorteile von Symani und den NanoWrist-Instrumenten bei der Verbesserung der Geschicklichkeit und Kontrolle gesehen", sagte Dr. Enzinger. "Die neuen Supermikro-Instrumentenspitzen sind noch kleiner und raffinierter und erleichtern den präzisen Anschluss von Gefäßen mit einem Durchmesser von weniger als einem Millimeter erheblich. Ich glaube, dass dies die Möglichkeiten zur Verwendung von Perforator-zu-Perforator-Lappen, was Operationen mit freien Lappen kürzer und weniger invasiv macht."Die Supermicro NanoWrist-Instrumente von MMI sind in der Europäischen Union (EU) im Handel erhältlich. Die Spitzen der neuen Instrumente sind nur halb so breit wie die der Standard-Mikroinstrumente von MMI und haben ein verjüngtes Design, das für die Verbindung von Gefäßen mit einem Durchmesser von weniger als einem Millimeter optimiert ist und 10-0- bis 12-0-Nähte feinfühlig hält.Unter Mikrochirurgie versteht man die Manipulation oder das Vernähen von sehr kleinen anatomischen Strukturen wie Arterien, Venen, Kanälen oder Nerven. Diese Verfahren erfordern eine starke visuelle Vergrößerung und spezielle Präzisionsinstrumente sowie fortgeschrittene feinmotorische Fähigkeiten. Supermikrochirurgie ist Mikrochirurgie in noch kleinerem Maßstab. Symani ermöglicht die Lymphchirurgie, indem es die Präzision erhöht, die nicht jeder Chirurg, selbst mit umfangreichem Training, beim manuellen Nähen von extrem kleinen Gefäßen erreichen kann."Die Einführung unserer neuen Supermikro-Instrumente ist ein bedeutender Meilenstein, da wir die Grenzen der Roboterchirurgie erweitern, um auch kleinere Gefäße zu behandeln, die nur wenige Chirurgen von Hand anschließen können", sagte Mark Toland, CEO von MMI. "Wir freuen uns, dass unsere innovativen Lösungen mehr Chirurgen in die Lage versetzen werden, mikrochirurgische Techniken durchzuführen und den Zugang von Patienten zu Supermikrochirurgie bei chronischen Krankheiten wie Lymphödemen zu erweitern, einer belastenden Erkrankung, von der 250 Millionen Menschen weltweit betroffen sind."Über Medical Microinstruments, Inc.Medical Microinstruments, Inc. (MMI) wurde 2015 in der Nähe von Pisa, Italien, gegründet, um die chirurgische Leistung durch die Entwicklung eines Robotersystems zu verbessern, das es Chirurgen ermöglicht, bessere Ergebnisse in der Mikrochirurgie zu erzielen. Das Symani Surgical System kombiniert firmeneigene Innovationen, darunter das kleinste Roboterhandgelenk der Welt, mit Technologien zur Tremorreduktion und zur Bewegungsskalierung. Durch diese leistungsstarken Instrumente können mehr Chirurgen mikrochirurgische Eingriffe erfolgreich durchführen, aber auch die Einsatzmöglichkeiten der Supermikrochirurgie erweitern sich. MMI wird von internationalen Medtech-Investoren unterstützt, darunter Andera Partners, BioStar, Deerfield Management, Fountain Healthcare Partners, Panakés Partners, RA Capital und Sambatech.