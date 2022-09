DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

FIRMENPLEITEN - Die Bundesregierung trifft Vorkehrungen, um eine Insolvenzwelle zu verhindern. "Dazu soll eine zeitlich begrenzte Erleichterung bei der Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags wegen Überschuldung eingeführt werden", sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums. Für bereits zahlungsunfähige Betriebe gelte dies nicht. Von der Änderung sollen "Unternehmen profitieren, die im Kern gesund und auch langfristig unter den geänderten Rahmenbedingungen überlebensfähig sind". Sie sollten Zeit bekommen, ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Konkret soll der Prognosezeitraum bei der Überschuldungsprüfung verkürzt werden. (Handelsblatt)

ENTLASTUNGSPAKETE - Spitzenverdiener profitieren besonders von den drei Entlastungspaketen der Regierung. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Programme des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Demnach erhält eine Familie mit zwei Kindern und einem Jahresbruttoeinkommen von 404.926 Euro durch die verschiedenen Programme insgesamt einen Inflationsausgleich von 2.893 Euro. Bei einer Geringverdienerfamilie mit einem Einkommen von 45.869 Euro sind es nur 1.783 Euro. Auf das am Wochenende verabschiedete dritte Paket entfallen dabei anteilig 2.386 beziehungsweise 888 Euro. (Zeit)

ENTLASTUNG - Das dritte Entlastungspaket der Ampel belastet den Bund dieses Jahr mit 12 Milliarden Euro - 4 Milliarden Euro mehr als zunächst vermutet. Das geht aus einer Übersicht des Finanzministeriums zu den Auswirkungen hervor. Für nächstes Jahr bleibt es nach dem Tableau mehr oder weniger bei den erwarteten 24 Milliarden Euro. Insgesamt belastet das dritte Entlastungspaket den Bund dieses und nächstes Jahr mit 36,5 Milliarden Euro. Die Länder, einschließlich Gemeinden, müssten rückgerechnet knapp 19 Milliarden Euro beisteuern, dies vor allem 2023, nur eine Milliarde Euro entfällt bei ihnen auf 2022. Der Effekt aus der Verschiebung der Preiserhöhung für Strom, der Strompreisbremse und der Dämpfung der Netzentgelte wird auf mehr als 10 Milliarden Euro geschätzt. (FAZ)

KLIMAZIELE - Deutschlands Treibhausgasemissionen sinken zwar, aber nicht genug, um die gesetzten Minderungsziele zu erreichen. Das zeigen aktuelle Berechnungen der staatlichen Förderbank KfW. Basierend auf der aktuellen KfW-Wachstumsprognose, die für 2022 ein Plus von 1,4 Prozent vorhersagt, wird der Ausstoß in diesem Jahr mit voraussichtlich 722 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten rund 40 Millionen Tonnen über dem politischen Zielpfad liegen. Das sind 6 Prozent zu viel. Im Jahr 2023, für das die KfW ein BIP-Minus von 0,3 Prozent prognostiziert, dürften die Emissionen zwar auf 687 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente weiter sinken, doch auch das wären 35 Millionen Tonnen oder gut 5 Prozent mehr als angestrebt. (FAZ)

HILFSPROGRAMME - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat neue Hilfsprogramme und einen deutlich größeren Unternehmensschutzschirm angekündigt, um die deutsche Wirtschaft sicher durch Herbst und Winter zu bringen. "Ich bin in Sorge, was die wirtschaftliche Entwicklung anbetrifft. Die hohen Energiepreise, die Weizenpreise, gestörte Lieferketten setzen viele Betriebe enorm unter Druck. Gerade für kleine und mittlere Betriebe ist das ein ernstes Problem", sagte Habeck dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Es gibt die Gefahr von Betriebsaufgaben und der müssen wir begegnen. Deshalb werden wir die Hilfsprogramme erweitern", kündigte der Vizekanzler an. (RND)

STROMERZEUGUNG - Ifo-Chef Clemens Fuest warnt die Bundesregierung vor riskanten Fehlern bei der geplanten Strompreisbremse und fordert stattdessen eine Konzentration auf größtmögliche Energiebeschaffung. "Wichtig ist, dass die Politik jetzt alle Möglichkeiten nutzt, um das Energieangebot zu verbessern und nicht den Fehler macht, die Energienachfrage mit Steuersenkungen oder Subventionen noch zu steigern", sagte Fuest der Augsburger Allgemeinen. "Energiesparen ist wichtig, aber das Angebot auszuweiten ebenfalls", sagte Fuest. "Darauf sollte die Politik sich konzentrieren." (Augsburger Allgemeine)

STROMPREISDECKEL - Die EU-Kommission schlägt eine Preisdeckelung von 200 Euro pro Megawattstunde für Strom vor, der nicht mit Gas produziert wird. Dies geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der der Börsen-Zeitung vorliegt. Geplant ist eine Abschöpfung von Gewinnen, die bei einem oberhalb dieser Grenze liegenden Strompreis von Betreibern von Kohle- oder Atomkraftwerken oder auch Erneuerbare-Energien-Anlagen erzielt werden. In dem Papier wird der relativ hohe Preisdeckel damit begründet, dass es auch eine Renditesicherheit für Investitionen geben müsse. Offiziell ist diese Grenze noch nicht. (Börsen-Zeitung)

DÜNGEMITTEL - In Europa fahren die Hersteller von Stickstoffdünger die Produktion wegen des teuren Gases weiter zurück. Aktuell sind 70 Prozent der Kapazitäten gedrosselt oder stillgelegt, zeigen Daten des Branchenverbands Fertilizers Europe und des Marktforschers Icis. Zugleich fahren Konkurrenten in Regionen mit Zugang zu billigem Erdgas die Produktion hoch und investieren in neue Anlagen, etwa am Persischen Golf. Bauern und Industrie warnen, dass die Düngerindustrie aus Europa mittelfristig verschwinden könnte. (Handelsblatt)

September 08, 2022

