Capgemini baut seine digitalen Transformationsfähigkeiten in der Region Asien-Pazifik mit der Übernahme von Aodigy Asia Pacific Pte Limited aus Holcim steigt mit GO CIRCULAR in den Offshore-Yachtsport ein OMV - Der ehemalige Vorstandschef Rainer Seele muss keine Schadensersatzklage seines früheren Arbeitgebers fürchten. Die DEUTSCHE BANK soll bei dem geplanten Börsengang von Porsche das öffentliche Angebot an Privatanleger in mehreren europäischen Ländern übernehmen.F3C -+3.5% nachbörslich, ohne dass es Nachrichten dazu gabLufthansa - Investor Kuehne erwägt weitere Anteilskäufe Berenberg senkt Ziel Telefonica Dtl. auf 2 (2,10) EUR - Sell Der Düsseldorfer Gaskonzern Uniper erhält zusätzliche Kreditoptionen von der staatlichen Förderbank KfW.

