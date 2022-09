Am Tag vor dem wichtigen EZB-Zinsentscheid konnte der Dax seine Erholung ausweiten. Im Zuge einer Stabilisierung an den US-Börsen bastelt der Deutsche Aktienindex weiter an einem Boden. Trotz oder wegen der niedergeschlagenen Stimmung am Aktienmarkt vermied der Leitindex ein Abrutschen unter seine Tiefs der Vorwoche. Dementgegen hat die Dynamik auf der Oberseite etwas zugenommen. Vor ...

